Van volle bos tot kaal koppie: waarom heeft de ene baby meer haar dan de ander?

Misschien is het je weleens opgevallen: de ene baby wordt geboren met een volle bos haar, terwijl de ander ter wereld komt met een lief kaal koppie. VIVA Mama legt uit hoe dit kan.

Sommige baby’s worden geboren met een enorme bos haar, terwijl andere baby’s kaal blijven voor enkele maanden. Iets ertussenin kan ook: een plukje in het nekje van je kleine bijvoorbeeld… Je hebt hier geen invloed op, je kindje komt zoals het komt. Met haar, zonder haar, ‘n zielig donsje, een dikke bos… Alles kan. En alles is éven schattig. Hieronder staat alles wat je moet weten over het haargroei, haarverlies en kaalheid van je baby.

Haargroei

Is jouw baby na de geboorte al gezegend met een vol kapsel? De fijne haartjes die je baby nu bezit worden ook wel nesthaartjes genoemd. Qua structuur verschilt nesthaar erg van normaal haar. Dit zie je vooral terug in de stevigheid en structuur van het haar. Daarom vallen deze fijne haartjes langzaam uit. Wordt je baby dan ineens kaal? Nee, gelukkig niet! Dit kan wel 6 maanden duren. Na het uitvallen van de nesthaartjes, zullen de ‘echte’ haartjes gaan groeien. Hallo, haarbos!

Haarcyclus

Hoe kan de ene baby dan een volle bos met haar hebben en de ander een kaal koppie? Dit heeft allemaal te maken met de haarcyclus. Een haarcyclus bestaat uit verschillende fases:

De groeifase : in deze fase groeien de haren actief. Hoelang deze fase duurt verschilt per persoon.

: in deze fase groeien de haren actief. Hoelang deze fase duurt verschilt per persoon. Overgangsfase : in deze fase stopt het haar met groeien. Dit duurt (gelukkig) maar enkele weken.

: in deze fase stopt het haar met groeien. Dit duurt (gelukkig) maar enkele weken. De rustfase: in deze fase groeit het haar niet, maar ‘rust’ het. Deze fase duurt een paar maanden, waarna een nieuwe groeifase weer begint.

Je baby heeft al flink wat haartjes ontwikkelt en weer verloren in de buik. En ieder kindje kan bij de geboorte op een ander moment van zijn of haar haarcyclus bevinden. Daarom wordt niet iedere baby met hetzelfde (volle) kapsel geboren… Aha.

Haartype en haarkleur

Dan de kleur van de haren van je mini. Is je baby geboren met zwart haar? Dan betekent dit niet dat dit de definitieve haarkleur is. Elke baby ontwikkelt uiteindelijk zijn of haar eigen unieke haardos. Ook het haartype (stijl, slag of krullen) kan nog totaal anders worden. Hoe de kleur en het haartype van je kind bepaald wordt? Door de genen van jou en je partner: dat zal dus altijd om een mix van jullie beiden gaan. Spannend!

Haren wassen

Voor een gezonde haargroei doe je er goed aan om het haar van je baby te wassen. Je kunt dit het beste 2 tot 3 keer in de week doen. Gebruik hiervoor ongeparfumeerde shampoo van bijvoorbeeld Zwitsal of Naïf. Extra voordeel: de haartjes van je baby’s ruiken weer heerlijk fris en dat is een extra reden om honderd kussen te geven. Per uur.

Bron: Kek Mama| Beeld: iStock

