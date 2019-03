Er is hoop: eerste medicijn ontdekt tegen postnatale depressies

Ieder jaar krijgen 23.000 vrouwen in Nederland last van een postnatale depressie. Tot de dag van vandaag bleef een geschikt medicijn uit, maar nu lijkt er sprake van een doorbraak.

Een oplossing voor postnatale depressies is dichterbij dan ooit. Voor het eerst heeft de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) een medicijn goedgekeurd dat specifiek voor dit soort depressies is bedoeld.

Zestig uur aan infuus

Het middel – brexanolone genaamd – wordt eenmalig bij patiënten toegediend via een infuus. Dit duurt zestig uur. Na een paar uur zou het effect al merkbaar zijn. Het medicijn zal verkocht onder de naam Zulresso.

Bijwerkingen

Een doorbraak, zo noemt een arts in New York het. De bijwerkingen zouden zich volgens de onderzoekers beperken tot hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid. Het middel is vanaf juni beschikbaar in de VS en kost 20.000 tot 35.000 dollar per behandeling.

Babyblues

Een op de acht vrouwen krijgt na de bevalling last van een post-partumdepressie. De symptomen lopen qua intensiteit en duur uiteen. Vaak zijn vrouwen somber, prikkelbaar, vermoeid, angstig en soms ook bang om zichzelf of hun kind iets aan te doen.

Bron: CNN, RTL Nieuws