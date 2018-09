Ben jij voor of tegen? ‘Er moet een draagmoederbank komen’

Een kleine meerderheid van Nederland is voorstander van de komst van een draagmoederbank. Dat is een instantie die wensouders en draagmoeders, vrouwen die een kind voor een ander willen dragen, aan elkaar koppelt.

Tijd voor verandering?

Ruim een kwart is tegen een draagmoederbank. Dit blijkt uit onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel onder 18.000 mensen in het kader van het programma Hoe Bevalt Nederland. In Nederland is commercieel draagmoederschap nu verboden. Ook het plaatsen van een oproep voor onbekenden is strafbaar. Wensouders mogen alléén een draagmoeder zoeken in hun eigen omgeving.

Net als bij de Britten

Roel Schats, hoofd voortplantingsgeneeskunde van het VU medisch centrum, pleit in de uitzending van EenVandaag voor de oprichting van een niet-commerciële draagmoederbank zoals die ook al in Engeland bestaat. Vraag en aanbod komen hier op een gecontroleerde manier bij elkaar.

