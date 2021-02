Er zijn écht meer zwangerschappen dankzij corona

De BN’er zwangerschapsaankondigingen vliegen je om de oren, zo’n beetje al m’n vriendinnen zijn in verwachting en in familiesferen zijn er ook nogal wat mensen aan het broeden op een baby. Toeval? Not so much. Er is een verband tussen corona en zwangerschappen. De kraamzorgorganisaties hebben het namelijk écht drukker dan anders.

Zo’n negen maanden geleden was de eerste lockdown. En nu blijkt dat in januari, februari, maart en april meer baby’s geboren worden dan anders. Dat kan geen toeval zijn, zo zegt ook Kraamverzorgster Patrica Veth tegen RTL Nieuws: ‘Ik denk dat we het niet moeilijker moeten maken dan het is. Door het gedwongen thuiszitten, hebben stelletjes meer tijd voor elkaar.’

‘Iedereen en z’n familie lijkt zwanger’

Dat verklaart dus wel waarom iedereen en z’n familie zwanger lijkt: stelletjes hebben meer tijd voor elkaar. Ook het AD deed onderzoek naar toekomstige lockdownbaby’s en daarin vertelt Hanneke Smits, verloskundige bij Uitgerekend Woerden, dat ze meer zwangerschappen verwacht dan anders: ‘Vorig jaar hadden we in het eerste kwartaal 123 bevallingen, nu verwachten we er 155.’ En ook de reden van deze babyboom is volgens haar te herleiden naar de lockdown: ‘Mensen zijn meer ontspannen sinds corona, ze hadden ‘s avonds geen andere afspraken meer en daardoor meer tijd én rust om te vrijen.’ En daardoor nam ook de kans om raak te schieten toe: rust en ontspanning werken daarbij namelijk heel goed.

Ziekenhuizen drukker

Daarnaast melden ook ziekenhuizen extra geboortes, volgens het AD: tien procent meer baby’s in de afgelopen maand in het LUMC, in het Amphia Ziekenhuis in Breda worden er zes tot zeven procent meer baby’s verwacht en zijn vooral februari en maart drukker dan vorig jaar. In het St. Antonius en UMC zijn staan er ook veel bevallingen op de planning. Zoveel, dat ze oud-medewerkers hebben gevraagd om misschien een keertje bij te springen als de nood echt hoog wordt.

Twee kampen: kamp baby of kamp rellen

Als je het nieuws van de afgelopen tijd bekijkt, kun je de lockdowns dus opdelen in twee kampen: mensen die hun wens om een gezin te krijgen in vervulling (proberen te) brengen óf mensen die winkelruiten inslaan. Maar er is tussen deze twee extremen ook nog een hele grote groep die niet in de media komt, maar wel zo goed en kwaad als het kan die lockdown überhaupt door proberen te komen. Met wandelen, schoonmaken, opruimen en bakken. En dat is al een hele prestatie op zich. Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

