Erica is zwanger na een levertransplantatie: ‘Ik heb veel pijn, maar het is het waard’

Erica (30) is zwanger van haar tweede kind. Op haar 15e moest ze een levertransplantatie ondergaan, en nog altijd merkt ze daar de gevolgen van. Zwanger zijn is voor haar niet vanzelfsprekend. Met VIVA Mama deelt ze haar persoonlijke verhaal.

‘Als jong meisje wist ik al dat ik later moeder wilde worden. Dat stond vast. Als ik na mijn 30e nog geen vriend had, werd ik wel een alleenstaande moeder, dacht ik. Grappig hoe onbezonnen je kunt denken over dingen.’

Als kind ziek

Het liep allemaal anders voor Erica. ‘Ik ben inmiddels 30 jaar en snap niet hoe ik zulke uitspraken heb kunnen doen toen ik jong was. Nu moet ik zeggen dat het hele zwanger worden bij mij ook makkelijk ging. Hier ben ik natuurlijk super blij mee. Maar toch waren er wel wat obstakels, die anderen misschien niet hebben. Toen ik 15 was ben ik getransplanteerd: ik kreeg een nieuwe lever. Vanaf mijn geboorte was ik ziek. Mijn lever maakte geen gal aan, hierdoor was ik geel, klein, had ik ontzettend veel jeuk en had ik een opgezet buikje. Ik was sneller ziek dan een ander, want weerstand had ik niet echt. Ik moest elk half jaar op controle in het ziekenhuis, maar ik wist niet beter. Voor mij was dit normaal.’

Op 13-jarige leeftijd moest ik door de medische molen en gingen ze kijken of ik ooit een nieuwe lever nodig zou hebben en hoe de mijne het deed. Tenminste, zo was het mij gezegd. Achteraf gezien was er allang duidelijk dat ik in al die jaren achteruit gegaan was, dus werd er gecontroleerd of ik sterk genoeg was voor een levertransplantatie. Toen ik dat hoorde schrok ik ontzettend. Ik was voor mijn gevoel gezond, had nergens last van. Waar sloeg dit op? Ondanks mijn gevoel ging het medisch gezien dus een stuk slechter met mij en dus kwam ik op de wachtlijst.

Wachten

‘Een periode van wachten brak aan. Maar 2 jaar later werd ik opgeroepen voor een nieuwe lever. Na een operatie van 13 uur werd ik naar de IC gebracht. Ik werd al snel wakker gemaakt en ik voelde me goed. Wel verloor ik heel veel vocht, zo’n 12 liter. Dit klopte niet.’

Er volgde nog een operatie. ‘Ik was totaal niet bang voor de operatie en zwaaide mijn ouders uit op de IC. ‘Tot straks’ Pas na een operatie van 10 uur kwam ik weer terug. In slaap gehouden, in een zandbed. Mijn buik was open en er hing 5kg aan mijn ribben om de lever op de plek te houden. Op dat moment was ik heel ziek. Ondanks dat ik heel goed gereageerd heb op mijn ouders weet ik hier niks meer van. Ik weet wel dat ze tegen mijn ouders gezegd hebben dat ze zich op het ergste moesten voorbereiden. Ik was ontzettend ziek en de kans dat ik hier bovenop zou komen was nihil.

Waar mijn doorzettingsvermogen nog weleens weg is in het dagelijkse leven, was hij er op dat moment helemaal. Ik vocht terug, en ik krabbelde op. Na 10 dagen werd ik wakker gemaakt. Ik was er weer, en het herstel ging vanaf toen snel. Als ik dit allemaal typ besef ik me weer wat ik meegemaakt heb’.

Moederschap

Nog altijd had ik 1 grote wens, mama worden. Eindelijk vond ik de ware liefde. Hij wist ook dat ik heel graag mama wilde worden en dit is voor hem ook nooit een verassing geweest. Hij kende mijn hele voorgeschiedenis maar hij was er altijd voor mij. Als ik ziek was, was hij er. In juni 2018 mocht ik stoppen met de pil van de gynaecoloog. We kregen groen licht. Wel moesten we in ons achterhoofd houden dat het een zwangerschap met een hoog risico zou zijn: er waren allerlei verhoogde kansen. Zo heb ik meer kans op een miskraam, vroeggeboorte maar ook zwangerschapsdiabetes. Daarnaast mocht ik niet naar een gewone verloskundige.’

Pijn

Haar leverziekte bleek gelukkig niet erfelijk te zijn. ‘In oktober, op precies 5 oktober, had ik een positieve test in mijn hand. Extra speciaal, aangezien ik op 5 oktober getransplanteerd ben. De zwangerschap verliep goed. Wel kreeg ik aan het einde steeds meer klachten. Ik liep tegen een zwangerschapsvergiftiging aan. Mij werd verteld dat dit kan in combinatie met mijn medicatie, want die heb ik gewoon door moeten slikken. Verder had ik tijdens mijn zwangerschap heel veel littekenpijn. Dit was echt niet te doen en ik leefde dan ook op aspirines. Met 38 weken ben ik ingeleid, want ik vertoonde toen tekenen die andere vrouwen hebben als ze 42 weken zwanger zouden zijn. Er is mij ook verteld dat ik nooit langer zwanger zou zijn dan 38 weken.’

Gelukkig ging alles goed met hun eerste kind. ‘Inmiddels ben ik zwanger van baby nummer twee! Dax, ons zoontje is gezond geboren. Het was een kleine baby met zijn 2820 gram, maar daar is niks meer van te zien. Hij doet het echt super. Nu een jaar later ben ik inmiddels 34 weken zwanger van baby 2. Deze zwangerschap heb ik gelukkig veel minder pijn, omdat het litteken al is opgerekt natuurlijk. Ik vind het ontzettend bijzonder dat mijn lichaam dit kan. Na alles wat ik heb meegemaakt. Ik word heel streng onder controle gehouden en prik eens per maand bloed voor mijn leverwaarden. Daarnaast ga ik inmiddels om de week op controle. Tot dusver zijn mijn waarders nog allemaal goed deze zwangerschap, dus dat is super fijn.’

Verhaal delen

Ondanks de ongemakken vindt ze het heerlijk om zwanger te zijn. ‘Maar als dat alles is? Waar zeuren we dan over? Inmiddels is in het ziekenhuis ook steeds meer bekend over zwanger na een transplantatie. Dat is wel heel fijn want zo krijg je zelf ook steeds meer informatie. Zo mocht ik bij Dax geen borstvoeding geven vanwege mijn medicatie, nu zou het wel mogen. Omdat er weinig bekend is over een zwangerschap na een transplantatie wilde ik graag mijn verhaal delen. Want ik heb zelf naar verhalen gezocht, maar kon helaas niets vinden. Mijn verhaal is absoluut (tot dusver) een succesverhaal. Ja, ik heb sommige dagen ontzettend veel pijn: maar dat is het allemaal waard. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik voor de 2e keer een kindje mag dragen en dit mee mag maken. En ik kan niet wachten tot wij in oktober met zijn viertjes zijn.’

