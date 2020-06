We belden even met Anna van den Breemer en Jerney Zwart, want: ze lanceerden de VIVA Mama-podcast Shit happens.

Hoe gaat het met jullie?

Anna: ‘Mijn kinderen van vier en twee gaan weer naar school en de crèche, dus het is een stuk rustiger in huis dan tijdens de lockdown.’

Jerney: ‘Bij mij komt er meer structuur in de dagen, nu ik vaker naar kantoor ga en op pad voor werk. Dat is fijn, ook omdat het extra gezellig is om thuis te komen.’

Waarom moest deze podcast er komen?

Jerney: ‘We hopen dat onze podcast een steuntje in de rug is voor vrouwen die werk en gezin combineren. We vertellen openhartig over waar wij zelf als werkende moeders tegenaan lopen.’

Anna: ‘We willen ook laten zien: het is oké wanneer je als vrouw naast het moederschap nog meer ambities hebt.’

Wat gaan we horen?

Jerney: ‘We hebben het over thema’s als borstvoeding, gebroken nachten, de moeder-maffia en rolpatronen tussen mannen en vrouwen. Universele struggles, terwijl het soms voelt alsof je de enige bent die ermee worstelt.’

Anna: ‘We zijn niet alleen maar aan het klagen, hoor. Zelfspot is belangrijk. We snakken naar meer eerlijke verhalen van moeders. Dingen waarvan je denkt: goh, dat hadden ze me wel eerder mogen vertellen.’

Voor welke dingen word je als moeder niet gewaarschuwd?

Jerney: ‘Dat kolven op de werkvloer betekent dat je op onmogelijke tijden even weg moet. Ik werkte op dat moment voor de Publieke Omroep en deelde een kolfruimte met veel andere vrouwen. We zaten met elkaar in een appgroep om te regelen wie wanneer mocht. Ergens een bizarre situatie, want ik kende geen van die vrouwen persoonlijk.’

Anna: ‘De impact op je relatie: ruzie hebben om wie er mag gaan sporten en wie thuisblijft. Dat soort dingen.’

Jerney: ‘Naast onze ervaringen laten we elke keer een expert aan het woord voor advies.’

Anna: ‘We hebben het trouwens niet tot in detail over onze kinderen. Het gaat vooral om vrouw-zijn en hoe je alle rollen combineert.’

Hoe gaan de opnames tot nu toe?

Anna: ‘We zitten bij elkaar aan de eetkamertafel. Elke aflevering beginnen we met het delen van ons eigen Shit happens-moment. Bijvoorbeeld die keer dat mijn kinderen een gilspel deden in de auto, terwijl ik op de snelweg reed. Uit pure wanhoop ben ik toen zelf keihard gaan gillen.’

Jerney: ‘Andere moeders sturen nu ook hun momenten in, dus het lijkt aan te slaan. Anna en ik moeten ook veel lachen om elkaars verhalen, de podcastsessies werken bijna therapeutisch.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA Mama 04-2020. Deze editie ligt nu in de winkels en kun je makkelijk online bestellen via deze link.