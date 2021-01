‘Expeditie Robinson’-deelneemster Shary-An en vriendin in verwachting

Shary-An en haar verloofde Nena Kreber zijn in verwachting. De zangeres – bekend van ‘The Voice’ en ‘Expeditie Robinson’ en Nena worden in 2021 mama. Dat maken ze bekend op Instagram.

Shary-An en vriendin in verwachting

“Als de liefde wordt bekroond met ons allergrootste wens 👶🏽,” schrijft ‘The Voice’-zangeres bij een foto waarop ze samen met haar verloofde Nena een kinderwagen vasthoudt. In RTL Boulevard laat Shary-An weten dat het heel goed gaat met Nena én de baby. “Alles gaat goed met Nena. Haar buik is lekker aan het groeien, we hebben een hele wilde baby.” Ze kan dan ook niet wachten tot het kleinte er is. “Ze voelt zich goed en ik kan natuurlijk niet wachten tot ik de kleine in mijn armen kan houden. En heel veel liedjes voor haar te zingen en haar te knuffelen en te zoenen,” aldus Shary-An.

Feliciaties

Het stel wordt door bekend Nederland gefeliciteerd met dit blije nieuws. “WAUWWWWWWWW gefeliciteerd lieverds! 😍🔥, laat Sanne Hans – of te wel Miss Montreal – weten. En ook ‘Rocky’ Hehakaija die nu in ‘Wie is De Mol‘ te zien is enthousiast “Waaauuuw geweldig, gefeliciteerd lieverds ❤️.” Daarnaast laten Merel Westrik en Tabitha – die ook in verwachting zijn van een kindje – hun felicitaties achter voor het stel.

