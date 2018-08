Experiment: Sofie onderzoekt of ze kinderen wil (#13)

Sofie Rozendaal is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof – wekelijks te volgen op VIVA.nl – over haar liefdesleven als single, en nu is ze terug. Niet alleen met een vlog, maar ook met een column in VIVA.

Inmiddels is Sofie 30 en krijgt ze steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier wekelijks volgen.

In aflevering 13 van de docuvlog ‘Wil ik kinderen?’ spreekt Sofie met twee uitersten. Ze gaat op bezoek bij jeugdvriend Steven en zijn vrouw. Ze hebben een dochtertje van een jaar. Hoe vindt Steven het om vader te zijn, valt het mee of tegen? Daarnaast krijgt Sofie bezoek van Sjanie. Zij wist al op jonge leeftijd dat ze geen kinderen wilde krijgen en liet zich steriliseren. Hoe kijkt ze daarop terug, heeft ze ooit spijt gehad en hoe geeft ze haar leven invulling?

