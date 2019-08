Bizar: ouders die hun baby op een extreem veganistisch dieet zette nu veroordeeld door rechter

Een tijdje terug kwam er akelig nieuws van Down Under naar buiten: een Australisch stel had hun peuter dochtertje op een nogal extreem veganistisch dieet gezet, waardoor het meisje ernstig ondervoed raakte. Die ouders zijn nu bestraft, meldt de BBC.

Het inmiddels 3-jarige meisje zag er met 19 maanden uit alsof ze pas 3 maanden oud was. De peuter kreeg onder meer havermout, aardappelen, brood en rijst te eten. Ze had geen tanden toen de moeder vorig jaar hulpdiensten inschakelde omdat het meisje een toeval kreeg. Het kind had blauwe lippen, koude handen en voeten, een lage bloedsuikerspiegel en weinig spierkracht.

De rechter in Sydney beschuldigde de ouders ervan het kind op een “volstrekt inadequaat” dieet te hebben gezet. Ze kregen anderhalf jaar cel, maar mogen die termijn als taakstraf uitdienen. Het meisje is aan een pleeggezin toevertrouwd.

Bron: ANP, beeld: Shutterstock