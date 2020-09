Femke Rodenburg: ‘Met de auto naar school… lui of bittere noodzaak?’

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Ouders moeten hun kinderen lopend of met de fiets naar school brengen, vindt Veilig Verkeer Nederland. Dat zou niet alleen zorgen voor een veiligere schoolomgeving, maar ook beter zijn omdart kinderen ervaring opdoen in het verkeer.

Allemaal hartstikke waar natuurlijk en nu kan ik trots gaan zitten verkondigen dat ik mijn kinderen nog nooit met de auto naar school heb gebracht, maar dat is niet zo’n kunst als je pal naast school woont.

Maar zes van de tien ouders brengt hun kroost wel met de auto naar school. Volgens Veilig Verkeer Nederland uit gemak. En daar moet dus verandering in komen. Dit zou het perfecte moment daarvoor zijn, want nu veel meer ouders thuiswerken is het excuus van meteen doorrijden naar het werk ook weg.

Ik vind het een mooi streven, maar ik zie het niet gebeuren. En dat is echt niet omdat de meerderheid van de ouders te lui is om een stukje te lopen of fietsen.

Uitdaging

Ik weet niet of ze bij Veilig Verkeer Nederland ook weten dat drie het nieuwe twee is? En dat er dus heel veel ouders zijn die naast een schoolgaand kind nog een peuter en een baby hebben. Dan is iedere ochtend voor half negen op het schoolplein staan, sowieso een stressvolle uitdaging. Waarbij je enige doel is om iedereen heel en op tijd op de plek van bestemming te krijgen. Dat je dan qua vervoer misschien niet de meest verantwoorde manier kiest, interesseert je weinig.

Oké, als je echt dichtbij school woont, is de kinderwagen voor de baby, het meerijdplankje voor de peuter en de kleuter lopend ernaast een optie. Maar zelfs dan kan die 600 meter -die kinderen gemiddeld van hun basisschool vandaan wonen- best lang duren. De kleuter loopt niet door, de peuter wil steeds van het plankje af en de baby heeft honger, regent nat of wil een speen. En in het ergste geval alledrie tegelijk.

De fiets is dan een snellere optie. Maar als je niet in het bezig bent van een bakfiets, is dat een vrij onmogelijke optie met baby’s tot negen maanden. Om nog maar te zwijgen over het feit dat met kleine kinderen fietsen in de drukke ochtendspits best een onderneming is die je per enkele reis een jaar van je leven kost.

Dus beste campagnedenkers, ik wens jullie heel veel sterkte. En misschien kan jullie volgende campagne zich richten op asociaal gedrag van ouders die met de auto komen? Want het te hard rijden en foutparkeren rondom scholen is pas echt irritant en gevaarlijk. Als dat verbetert, beloon je meteen alle ouders en kinderen die wel naar school lopen en fietsen!

