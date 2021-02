Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Winterpret of jammeren in de sneeuw

Het ziet er zo idyllisch uit op al die foto’s op Instagram: winterpret voor heel het gezin. Maar in werkelijkheid verloopt het meestal allesbehalve perfect. Althans, bij ons dan.

Toen er half januari sneeuw lag, waren de drie dochters helemaal verrukt. Binnen dan. Want eenmaal buiten ging dat vrij snel over. Sowieso werd er geruzied over wie er op de slee mocht. Vervolgens riep de jongste na vijf minuten dat ze naar binnen wilde. Terwijl we minstens evenveel tijd bezig waren geweest om haar warm in te pakken met een legging onder haar broek, dikke winterjas, sjaal, muts en wanten. Maarja, madam had het koud.

Wat niet meehielp is dat ze continu haar wantjes uitdoet. En wij maar weer zeggen dat ze deze beter aan kan houden, maar dat is natuurlijk onbegonnen werk tegen een 2,5-jarige. Bovendien is het makkelijker sneeuwballen en -poppen maken zonder wanten. Maar ook kouder.

Pieperds

Haar twee grote zussen waren verstandiger en hielden hun handschoenen aan, maar ook zij waren het snel zat. Of we weer naar binnen konden. Ze hadden het koud en bovendien moest de één moest plassen en wilde de ander warme chocolademelk. Aanstellers, dacht ik. ,,Stelletje pieperds”, zei mijn man nijdig, terwijl hij voort ploeterde met bijna 40 kilo aan kinderen op de slee. Maar oké, we gingen naar binnen. Want met jammerende kinderen in de kou is voor niemand leuk.

Toen er deze maand weer sneeuw werd voorspeld en er op Facebook volop snowboots en skipakken werden aangeboden, dacht ik: best een idee. Ik tikte voor weinig lekker warme sneeuwlaarzen op de kop en overwoog ook skipakken te kopen. ,,Onzin voor die paar dagen”, vond mijn man. ,,Ze kleden zich maar warm aan.” Ik was eigenwijs (die meiden hebben het niet van een vreemde) en voor 20 euro wist ik drie skipakken te bemachtigen.

Mummies



Dus toen het zondag wit zag, troffen we enthousiast voorbereidingen om naar buiten te gaan. Nog steeds gehuld in twee lagen kleding staken we de meiden in hun skipakken. Vervolgens nog wanten aan, muts op, capuchon van skipak erover en sjaal eromheen en gaan met onze drie mummies. Hoewel het sneller klinkt dan het was, want we waren nu gerust 10 minuten per dochter bezig.

Maar héé, die inspanning en de investering van de winterkleding bleek een schot in de roos. We bleven dit keer veel langer buiten dan de tijd die het gekost had om ze aan te kleden.

Oftewel: ze hadden het vorige keer gewoon écht koud. Nu krijgen ze er geen genoeg van. Ikzelf daarentegen gaf het na anderhalf uur als eerste op met ijskoude handen en tenen. Aansteller…

