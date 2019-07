Femke van der Laan over het verlies van Eberhard: ‘Rouwen is nooit klaar’

Hoe ga je ermee om als je weet dat je man ziek is en niet meer beter wordt? Femke van der Laan, de vrouw van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan, vertelt in Flair dat Eberhard geen bucketlist had.

‘Hij had de wens om zoveel mogelijk mensen te helpen. En als die geholpen waren, ging hij op zoek naar of er nog andere mensen waren om te helpen’. Femke zegt niet boos te zijn (geweest) omdat de ex-burgermeester zich zo op zijn werk bleef richten, nadat ze het nieuws hadden vernomen. ‘Eberhard had de wens om zo gewoon mogelijk door te gaan met zijn leven en zijn werk. Hij bleef wie hij was en hij bleef doen wat hij al deed.’

Een plekje voor altijd

De vrouw van de Amsterdamse burgermeester schreef na het overlijden van haar man een jaar lang columns voor Het Parool, die gebundeld werden in het boek Een stad vol ballonnen dat in maart dit jaar verscheen. Want die rouw, niet alleen van haarzelf, maar ook van haar kinderen, is een pittige dobber. ‘Rouwen is nooit klaar, je draagt het voor altijd met je mee’. De enige manier om ermee om te gaan is volgens Femke, om ‘in godsnaam’ verdriet te hebben. Ze verwondert zich erover hoe weinig ruimte er is voor verdriet, iets wat we allemaal in meer of mindere mate ervaren. En toch antwoorden we als iemand vraagt hoe het gaat, standaard met ‘goed’.

‘Ik had de woorden niet, maar het is natuurlijk ook raar om te zeggen dat het goed gaat als je man net is overleden. Dus zei ik: Goed, ondanks de omstandigheden. Het is makkelijker om erover te liegen dan de waarheid te zeggen.’

