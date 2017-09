Flexwerkende vrouwen kiezen minder snel voor moederschap

Ben je flexwerker? Dan is de kans groot dat je het moederschap langer uitstelt dan iemand met een vast contract. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat vrouwen met een flexcontract later aan kinderen beginnen dan werknemers met een vast contract, blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vooral hoogopgeleide vrouwen wachten langer. ‘Zij proberen een maatschappelijke carrière te combineren met het moederschap, maar het duurt nu ook veel langer voordat mensen een vast contract krijgen dan tien jaar geleden,’ vertelt hoofddemograaf Jan Latten van het CBS aan Telegraaf. Daardoor zijn er vooral minder twintigers die een kind krijgen.

Dat werknemers met een vast contract eerder aan kinderen beginnen, is op zich niks nieuws. ‘Maar wat we nu zien is dat vrouwen hoger opgeleid zijn en dat het aantal flexcontracten ook toeneemt,’ aldus Latten. Hij verwacht dat de ontwikkeling doorzet.

Voor het onderzoek werden 25.000 vrouwen tussen de 18 en 45 jaar tussen 2003 en 2015 gevolgd. Er werd gekeken of ze binnen een jaar na deelname aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB) moeder zijn geworden. Van de flexwerkers bleek dat bij 13 procent het geval te zijn, tegenover 18,8 procent van de vrouwen met een vast contract. Van de vrouwen zonder betaalde baan kreeg 19 procent een kind. Bij de zzp’ers was dit 17 procent.

Volgens vakbond CNV gaat het om zorgwekkende cijfers. ‘Dit onderzoek onderstreept weer eens hoe ingrijpend en diepgaand onzekerheid op de arbeidsmarkt doorwerkt op de samenleving’, laat voorzitter Maurice Limmen weten aan NU.nl. ‘Een flexibel contract biedt vrouwen, en daarmee hun partner, te weinig zekerheid om een gezin te stichten.’

Bron Telegraaf, NU.nl | Beeld iStock