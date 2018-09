Ze flikt het weer: Katja Schuurman heeft twee kinderboeken geschreven

Hoewel Katja Schuurman nog geen half jaar geleden haar reisavonturenboek Katja was hier lanceerde, brengt de actrice nu nog twee boeken uit. Dit keer twee voorleesboeken over het leven op een boerderij. De boekjes hebben de titels Koeiendans en De tractorrace, die het verhaal vertellen over de kinderen Daan en Charlie.

Het boerenleven

Katja Schuurman heeft de twee boeken niet zomaar geschreven. FrieslandCampina lanceert dit najaar namelijk een campagne om kinderen meer over het boerenleven te leren. Katja legt uit: ‘Ik vind het belangrijk dat kinderen meer leren van het buitenleven en hoe het er op een boerderij aan toe gaat.’ De actrice woont zelf ook in een woonboerderij. Wie had dat gedacht?

Illustraties

De illustraties in de twee boeken zijn door Harmen van Straaten gemaakt. Deze illustrator heeft eerder samengewerkt met kinderboekenschrijvers Carry Slee, Jacques Vriens en Fred Diks.

Katja’s boeken zullen in de eerste twee weken van oktober weggegeven worden bij een aantal supermarkten bij zuivelproducten. Dus wees er snel bij als je twee leuke voorleesboeken voor je kinderen wil scoren!

Bron: RTL Boulevard |Beeld: ANP