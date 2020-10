‘Mijn tienerdochter heeft bijna een eetstoornis, wat kan ik doen als moeder?’

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Eetstoornis tienerdochter

Cristina* haar dochter is dertien jaar en vindt zichzelf te dik. Volgens haar moeder zou ze eerder ondergewicht hebben, maar het idee dat ze ‘te dik’ is valt niet uit haar hoofd te praten.

Inmiddels is ze een heel ongezond eetpatroon aan het ontwikkelen. Christina heeft contact met de huisarts opgenomen en wacht nu totdat er via school maatschappelijke hulp geregeld kan worden. Maar dat wachten duurt behoorlijk lang en ondertussen zitten de ouders met hun handen in het haar van onmacht. Op het VIVA-Forum vraagt ze de VIVA-Mama’s om tips.

Colorado1975 : ‘Terug naar de huisarts! En anders zelf contact zoeken met een psycholoog gespecialiseerd in eetstoornissen. Zoek alvast uit wat je verzekering aan mogelijke therapie vergoedt en of je zelf een psycholoog kan kiezen (vrije zorgkeuze).’

: ‘Terug naar de huisarts! En anders zelf contact zoeken met een psycholoog gespecialiseerd in eetstoornissen. Zoek alvast uit wat je verzekering aan mogelijke therapie vergoedt en of je zelf een psycholoog kan kiezen (vrije zorgkeuze).’ Lientje69 : ‘Ik smeerde het brood van mijn dochter. Ik deed altijd boter op haar brood en gebruikte (zonder dat ze dat duidelijk kon zien) vettere producten. Bijvoorbeeld schouderham in plaats van achterham. Ook tijdens het avondeten schepte ik expres wat meer op dan het minimale wat ze moest eten. Soms werd het brood/avondeten wel opgegeten, maar soms ook niet. Houdt de weegschaal uit het zicht en let op verborgen manieren om af te vallen zoals gaan wandelen of hardlopen, veel wiebelen op de stoel, continue beweegdrang, enzovoort. En let op haar menstruatiepatroon! Maar vooral: handel snel. Snelheid is het belangrijkste.’

‘Handel snel, snelheid is het belangrijkste!’

Doggo : ‘Houd ook haar gebruik van sociale media in de gaten! Steeds meer meiden raken verzonken in een eetstoornis, omdat er online allemaal community’s zijn waarin ze elkaar aansporen om af te vallen. Denk aan bijvoorbeeld Tumblr en Instagram. Niet dat je haar telefoon moet afpakken hoor, maar wees er wel bedachtzaam op. Het komt steeds meer voor.’

: ‘Houd ook haar gebruik van sociale media in de gaten! Steeds meer meiden raken verzonken in een eetstoornis, omdat er online allemaal community’s zijn waarin ze elkaar aansporen om af te vallen. Denk aan bijvoorbeeld Tumblr en Instagram. Niet dat je haar telefoon moet afpakken hoor, maar wees er wel bedachtzaam op. Het komt steeds meer voor.’ It-is-joysjuhhh : ‘Verwijzen naar behandelaar die eetstoornissen kan behandelen. Verder: uitzoeken of er mogelijk zaken mee ‘geholpen’ hebben aan het ontstaan van een laag zelfbeeld en hebben bijgedragen hieraan. Is er iets op school gaande qua pesten, is er iets in haar vriendengroep of is er thuis iets aan de hand? (nare dingen meegemaakt, sfeer tussen gezinsleden of langere tijd al somber). Als er andere factoren zijn moeten die mee behandeld worden. Anders heb je (bijvoorbeeld) een dochter in therapie waarvan de vriendinnen nog steeds hetzelfde beeld hebben en zichzelf ook een normaal eetpatroon ontzeggen.’

Beeld: iStock