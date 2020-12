‘Mijn kind is een pestkop’: 10x dit zijn jullie eerlijke adviezen

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Kind is een pester

Vanessa* heeft begrepen van een andere moeder dat haar tien jarige dochter een klasgenootje pest. Ze neemt dit heel serieus en wilt dit met haar dochter bespreken, alleen weet ze niet precies hoe. Ook lijkt het haar handig om haar dochter een docu of film te laten kijken over de gevolgen van pesten. Op het VIVA-Forum vraagt ze de andere moeders om advies. Dit zijn 10x jullie tips.

Sauvage : ‘Ik weet wel dat de verfilming ‘Spijt’ van Carry Slee een diepe indruk op me maakte, als puber. Gaat ook over pesten. Goed dat je meteen actie onderneemt!’

: ‘Zeker ook even met de juf bespreken! Die heeft meer ervaring hiermee en weet ook wat er gebeurt op school en in de klas. En mocht zij niks in de gaten hebben, dan is het fijn als ze op de hoogte wordt gesteld.’ Jackybee : ‘Eerst een heel goed gesprek met dochter waarin je ook echt naar haar luistert. Je weet nog niet zeker hoe de vork in de steel zit.

Blijkt jouw kind echt te pesten? Dan zou ik school er bij betrekken. Een film zal indruk maken, maar onderschat niet wat groepsdruk en ‘erbij willen horen’ met een kind doet. Een film of docu zal dit niet direct oplossen vrees ik. Het feit dat jouw dochter misschien pest, zegt niet direct dat er iets mis is met haar, maar wellicht wel dat er iets mis is met het klimaat op school. Probeer dat in je achterhoofd te houden.’

Nimbus : ‘Hoor en wederhoor zijn heel belangrijk. Ongeveer op dezelfde leeftijd werd mijn dochter vals beschuldigd van pesten. Dat heeft er hard ingehakt. Dus ga na of de manier van pesten waar ze van beschuldigd wordt past bij wie je dochter is. Hier maakte ik het in het begin juist erger omdat ik mijn dochter hard aanpakte.’

Ik denk dat het het meest leerzaam is wanneer je jouw dochter echt leert reflecteren op haar gedrag, in plaats van het simpelweg verbieden of bestraffen.’

: ‘Ik zou het gesprek heel rustig opbouwen. Bijvoorbeeld vragen wat de situatie tussen haar en dat meisje is, dan zeggen dat je hebt gehoord dat ze soms niet zo aardig is en vragen waarom ze zo doet. Hoe zij denkt dat het voor dat meisje voelt en hoe zou het anders kunnen? Ik denk dat het het meest leerzaam is wanneer je jouw dochter echt leert reflecteren op haar gedrag, in plaats van het simpelweg verbieden of bestraffen.’ Lilla: ‘Ik heb ook zoiets meegemaakt, mijn dochter was toen iets jonger. Ik heb veel gesprekken met haar gehad, maar zonder haar al te hard te veroordelen. Ik wilde namelijk dat ze met haar verhaal bij ons terecht zou kunnen. We hebben het ook met de juf besproken. Zij kwam met alternatieven in gedrag voor zowel m’n dochter als dat meisje. Ik heb een paar weken lang regelmatig bij dochter nagevraagd hoe het ging, maar ook bij de juf en de moeder van het andere meisje. Vriendinnen zijn het nooit geworden, maar het pesten is heel snel gestopt. En daarna ook niet meer voorgekomen.’

*De naam van Vanessa is gefingeerd

