In hoeverre betrek je een kleuter bij de euthanasie van een huisdier?

Kat in laten slapen, kleuter wel of niet mee?

Demi* gaat haar kat laten inslapen en twijfelt of ze haar 4,5 jarige zoontje mee zal nemen. Ze vindt het belangrijk dat hij afscheid van het beestje kan nemen, maar is bang dat het misschien te heftig is. Wat vinden de VIVA-Mama’s? Dit is 10x jullie mening.

Pozzebok : ‘Twee jaar terug moest mijn kat inslapen nadat haar nierfunctie ineens enorm verslechterd was. Ik heb mijn kind van toen vijf meegenomen om bij de dierenarts afscheid te nemen. Mijn moeder heeft het kind daarvandaan opgehaald vlak voor de daadwerkelijke euthanasie. Mijn kind had er veel verdriet van (net als bij jou, ook geen super hechte band met kat). Ik denk dat het goed is geweest dat hij mee is gegaan, het was een heel duidelijk afscheid.’

: ‘Twee jaar terug moest mijn kat inslapen nadat haar nierfunctie ineens enorm verslechterd was. Ik heb mijn kind van toen vijf meegenomen om bij de dierenarts afscheid te nemen. Mijn moeder heeft het kind daarvandaan opgehaald vlak voor de daadwerkelijke euthanasie. Mijn kind had er veel verdriet van (net als bij jou, ook geen super hechte band met kat). Ik denk dat het goed is geweest dat hij mee is gegaan, het was een heel duidelijk afscheid.’ Irish_Wasser_Woman : ‘Nee, ik zou het niet doen. Nuchter of niet, het is pas een kleuter. Wel uiteraard uitleggen dat je naar de dierenarts moet gaan en dat de poes daar waarschijnlijk moet blijven en niet meer terug naar huis komt.’

: ‘Nee, ik zou het niet doen. Nuchter of niet, het is pas een kleuter. Wel uiteraard uitleggen dat je naar de dierenarts moet gaan en dat de poes daar waarschijnlijk moet blijven en niet meer terug naar huis komt.’ Patchoulie_ : ‘Ik heb vanmorgen helaas hetzelfde moeten doen. Ik zag het niet aankomen, maar heb daar toch onbedaarlijk staan snotteren. Daar zou mijn kind veel meer overstuur van raken dan van de poes denk ik.’

: ‘Ik heb vanmorgen helaas hetzelfde moeten doen. Ik zag het niet aankomen, maar heb daar toch onbedaarlijk staan snotteren. Daar zou mijn kind veel meer overstuur van raken dan van de poes denk ik.’ Snouth : ‘Mijn dochter van acht is destijds met de hond mee geweest. Dat wilde ze zelf persé. Achteraf gezien had ik het misschien niet moeten doen. Ze heeft er veel last van gehad (wilde bijvoorbeeld lang niet meer door de straat van de dierenarts). Ik denk dat mee laten gaan naar de dierenarts, maar op laten halen vlak voor echt euthanasie een mooie optie zou zijn.’

: ‘Mijn dochter van acht is destijds met de hond mee geweest. Dat wilde ze zelf persé. Achteraf gezien had ik het misschien niet moeten doen. Ze heeft er veel last van gehad (wilde bijvoorbeeld lang niet meer door de straat van de dierenarts). Ik denk dat mee laten gaan naar de dierenarts, maar op laten halen vlak voor echt euthanasie een mooie optie zou zijn.’ ShaunTheSheep: ‘Mijn oudste moest mee toen ik een kat heb laten inslapen (spoed, geen oppas). Zij was toen bijna vier en heeft de kat gedag gezegd toen hij insliep. Ik heb er daarna nooit wat over gehoord van haar. Een tijdje terug moest ook het konijntje van mijn jongste. Hij was ook mee en ruim vier jaar. Hij heeft vol aandacht geluisterd naar de dierenarts die alles rustig uitlegde. Daarna heeft hij het konijn geaaid tot hij sliep. Nadat we thuis het konijn hadden begraven, vond hij dat blijkbaar genoeg als afsluiting. Hij vroeg of we nu thee gingen drinken en koekjes eten en heb hem er daarna nooit meer over gehoord. Dus het kan ook goed gaan. Het lastige is alleen dat je nu nog niet weet hoe jouw kind (en jij) gaat reageren.’

Miekemv : ‘Ik zou het niet doen, te jong. Euthanasie verloopt niet altijd goed, dat is voor velen horror.’

: ‘Ik zou het niet doen, te jong. Euthanasie verloopt niet altijd goed, dat is voor velen horror.’ Alaynee: ‘Te heftig om het kindje mee te nemen. Hij is nog veel te jong en de fantasiewereld van een kind kan toch achteraf anders uitpakken. Ik zou het risico niet nemen’

S-Meds : ‘Gewoon meenemen en uitleggen. als kinderen het niet zien gaan ze zich van alles in hun hoofd halen. Dood hoort bij het leven en bij de opvoeding. Een dier laten inslapen is niet heftig het is juist heel zacht en humaan.’

: ‘Gewoon meenemen en uitleggen. als kinderen het niet zien gaan ze zich van alles in hun hoofd halen. Dood hoort bij het leven en bij de opvoeding. Een dier laten inslapen is niet heftig het is juist heel zacht en humaan.’ Kindrebel : ‘Half jaar geleden de kat laten inslapen. Geen haar op mijn hoofd die er aan dacht om de kinderen (zeven en elf) mee te nemen. Met dit soort dingen moet je kinderen niet lastig vallen. Ze hebben thuis afscheid genomen en dat was het. Het laatste wat ze hebben gezien is een zieke oude kat waar bijna geen leven meer in zat. Dat was voldoende, die laatste fase is overbodig. Voegt niets toe.’

: ‘Half jaar geleden de kat laten inslapen. Geen haar op mijn hoofd die er aan dacht om de kinderen (zeven en elf) mee te nemen. Met dit soort dingen moet je kinderen niet lastig vallen. Ze hebben thuis afscheid genomen en dat was het. Het laatste wat ze hebben gezien is een zieke oude kat waar bijna geen leven meer in zat. Dat was voldoende, die laatste fase is overbodig. Voegt niets toe.’ Tripsie : ‘Ik zou het niet doen! Je weet niet hoe het inslapen gaat. Het kan echt heftig zijn.’

: ‘Ik zou het niet doen! Je weet niet hoe het inslapen gaat. Het kan echt heftig zijn.’ PlayingTheAngel: ‘Ik zou het kind thuis al afscheid laten nemen en daarna zelf naar de dierenarts. Je kunt de kat daarna weer meenemen lijkt me. Dan kun je de kat nog even laten zien en hem samen begraven.’

