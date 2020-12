Lockdown met een peuter killing? 10x jullie favoriete activiteiten

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: lockdown activiteiten peuter

Nu we weer in lockdown zitten, wisselen de moeders op het VIVA-Forum weer activiteiten met elkaar uit. Want hoe zorg je ervoor dat je peuters zich blijven vermaken? Het verschil tussen deze, en de eerdere lockdown is natuurlijk dat alle buitenactiviteiten al afgestreept kunnen worden…

Gelukkig blijven er genoeg leuke dingen over. Dit zijn 10x jullie lockdown activiteiten met jonge kinderen.

Windgong12 : ‘Wij hebben een kijkdoos gemaakt. Daar is weken mee gespeeld! Of een verrekijker van wc rollen knutselen en dan op jacht naar lego door de hele kamer. Een modeshow met mamas kleding, ook heel leuk. Of bioscoopje spelen met een filmpje, dekentje en bakje rozijntjes.’

Kaartje1 : 'Mijn dochter vind kleien heel leuk.'

Moondancer : 'Wat hier vaak een succes is: Met water en speelgoed-dieren etc spelen in de wasbak. Met maizena gemengd met een beetje water spelen (let op; doe wel een kleed over je tafel). Hut bouwen in de woonkamer. Verstoppertje en sowieso elke dag naar buiten! Dat is wat mij betreft echt tip nummer 1, 2 en 3.'

Stokske : 'Vetbolletjes maken voor de vogels in een oud theekopje.'

: ‘Vetbolletjes maken voor de vogels in een oud theekopje.’ Others-mother: ‘Op de fabook pagina van Nijntje delen ze vaak leuke beweegtips voor peuters/kleuters. Je kan ze geloof ik ook via de mail krijgen.’

Due-scimmie : ‘Ik had laatst in de woonkamer parkourtje gemaakt met onder tafel kruipen, van krukje springen, rondje draaien enzovoort. Je kan ook even Googlen naar stippenspel. Kun je thuis ook namaken!’

Positivevibes : 'Samen klusjes doen is ook wel een goeie. Mijn zoontje wilt heel graag met alles helpen. Dus de was in en uit de machine en ophangen, de vaatwasser uitruimen (ik geef hem de plastic bakjes om te stapelen), stofzuigen/bezemen. Het duurt allemaal eindeloos maar dat geeft niet, hoe langer bezig hoe beter toch?'

Deenje : 'Wij maakten vaker zout deeg. Eerst deeg maken en daarna knutselen. En eventueel daarna ook nog verven.'

Toetie2020 : 'Scheerschuim op de tafel spuiten en daar je kind in laten tekenen. Lekker smeren en kliederen (en makkelijk weer schoon te maken).'

Toeffie: 'Elke dag, weer of geen weer, een extra lange wandeling maken en naar een speeltuin. Wanneer mijn kind nergens meer zin in heeft zet ik hem in bad. Hij is zo een uur aan het spelen met bootjes en eendjes.'

Beeld: iStock