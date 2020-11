Laat jij je peuter soms (kort) alleen achter in de auto?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Moeder laat peuter alleen achter in auto

Samantha* heeft opgemerkt dat een andere moeder haar peuter vaak in de auto laat wachten. In de tussentijd gaat de moeder haar andere kind helpen na de zwemles. Ze schat de peuter ongeveer twee jaar oud en hij zit meestal zo’n vijf a tien minuten alleen in de auto. Wat vinden de VIVA-Mama’s?

Tiana_76 : ‘Oh, ik liet ook wel eens mijn peuter in de auto om even snel naar de bakker te lopen. Wat denk jij dat er voor iets vreselijks gaat gebeuren? Kind zit in de autostoel neem ik aan?’

: ‘Oh, ik liet ook wel eens mijn peuter in de auto om even snel naar de bakker te lopen. Wat denk jij dat er voor iets vreselijks gaat gebeuren? Kind zit in de autostoel neem ik aan?’ Sinned : ‘Als het buiten geen 25 graden is zou ik me nergens mee bemoeien. Liever even alleen in de auto blijven dan dat ze het kind alleen thuis laat denk ik dan.’

: ‘Als het buiten geen 25 graden is zou ik me nergens mee bemoeien. Liever even alleen in de auto blijven dan dat ze het kind alleen thuis laat denk ik dan.’ Mevrouw75 : ‘Ik lees net in een ander to dat het echt té asociaal is om je peuter even de supermarkt in te nemen, dus het zou zomaar kunnen dat deze moeder in een lastige spagaat zit’

: ‘Ik lees net in een ander to dat het echt té asociaal is om je peuter even de supermarkt in te nemen, dus het zou zomaar kunnen dat deze moeder in een lastige spagaat zit’ Glitglam : ‘Ik heb dat tijdens de eerste corona-golf ook wel eens gedaan. Mijn kind van twee even in de auto gelaten om zelf wat in de winkel te halen. Ik kon helaas niet anders. Ik wilde haar niet mee de winkel in nemen omdat er werd geadviseerd om maar met één persoon te komen. Toen maakte ik ook druk dat mensen haar in de auto zagen zitten en daar weer wat van vonden, dus ik racete de winkel door. Het één voelde niet goed, maar het ander ook niet. Het is echt lastig, en waarschijnlijk zit deze moeder ook omhoog. Ik zou me er niet mee bemoeien. Het is geen zomer/warm, dan was het misschien een ander verhaal.’

: ‘Ik heb dat tijdens de eerste corona-golf ook wel eens gedaan. Mijn kind van twee even in de auto gelaten om zelf wat in de winkel te halen. Ik kon helaas niet anders. Ik wilde haar niet mee de winkel in nemen omdat er werd geadviseerd om maar met één persoon te komen. Toen maakte ik ook druk dat mensen haar in de auto zagen zitten en daar weer wat van vonden, dus ik racete de winkel door. Het één voelde niet goed, maar het ander ook niet. Het is echt lastig, en waarschijnlijk zit deze moeder ook omhoog. Ik zou me er niet mee bemoeien. Het is geen zomer/warm, dan was het misschien een ander verhaal.’ Roelanje: ‘Mijn oudste zou dit geen enkel probleem hebben gevonden bij twee. Die zat lekker en vermaakte zich prima. De jongste zou het eng gevonden hebben. Oudste liet ik dan ook wel eens in de auto bij een snelle boodschap als ze dat zelf wilde. Jongste nu met zes nog nauwelijks. Die vindt dat niet gezellig. Als het jongetje niet huilt, wat is er dan erg aan?’

Ellerlilalinne : ‘Laat ik mijn iphone op de bijrijderstoel in mijn auto achter? Nee. Mijn MacBook? Nee. Mijn tas? Nee. Mijn portemonnee of bankpas? Ook niet. Mijn kind van twee? Ja! Hahah nee natuurlijk niet! Ik laat niks van waarde in mijn auto achter. Dus zeker geen kind!’

: ‘Laat ik mijn iphone op de bijrijderstoel in mijn auto achter? Nee. Mijn MacBook? Nee. Mijn tas? Nee. Mijn portemonnee of bankpas? Ook niet. Mijn kind van twee? Ja! Hahah nee natuurlijk niet! Ik laat niks van waarde in mijn auto achter. Dus zeker geen kind!’ Ninoea : ‘Er is geen risico op verstikking door hitte. Kind zit veilig in een kinderstoel. Het is bekend dat kind daar zit, dus als moeder een toeval zou krijgen wordt er aan het kindje in de auto gedacht. Kindje zit er veilig. Het is een korte tijd. Door Corona is alles lastiger en als het kindje bijvoorbeeld een weglopertje is, is dit vele malen praktischer. Kortom, er zijn (behalve jullie principes) niet zoveel tegens.’

: ‘Er is geen risico op verstikking door hitte. Kind zit veilig in een kinderstoel. Het is bekend dat kind daar zit, dus als moeder een toeval zou krijgen wordt er aan het kindje in de auto gedacht. Kindje zit er veilig. Het is een korte tijd. Door Corona is alles lastiger en als het kindje bijvoorbeeld een weglopertje is, is dit vele malen praktischer. Kortom, er zijn (behalve jullie principes) niet zoveel tegens.’ Jenbarber : ‘Ik zou het zelf niet zo snel doen, maar vijf tot tien minuten stelt toch niet zoveel voor. Blijkbaar gaat het zonder problemen, peuter tevreden moeder tevreden.’

: ‘Ik zou het zelf niet zo snel doen, maar vijf tot tien minuten stelt toch niet zoveel voor. Blijkbaar gaat het zonder problemen, peuter tevreden moeder tevreden.’ Bellyflop : ‘Je bent als ouder primair verantwoordelijk voor de veiligheid van je kleine kinderen. Alle andere dingen zoals corona-adviezen en meningen van anderen komen daarna. Onder geen beding kan en mag je volgens de wet een twee jarige in de auto laten. Een kind van 2! En dan 10 minuten! Dat is lang hoor. Ik zou de moeder op een aardige manier zeggen dat ze haar peuter gewoon mee moet nemen naar binnen.’

: ‘Je bent als ouder primair verantwoordelijk voor de veiligheid van je kleine kinderen. Alle andere dingen zoals corona-adviezen en meningen van anderen komen daarna. Onder geen beding kan en mag je volgens de wet een twee jarige in de auto laten. Een kind van 2! En dan 10 minuten! Dat is lang hoor. Ik zou de moeder op een aardige manier zeggen dat ze haar peuter gewoon mee moet nemen naar binnen.’ Lemoos2 : ‘Zolang dat kind geen gevaar loopt (draaiende motor, Houdini met gordeltjes, kwik onder nul/tropisch) en er zelf senang mee is (niet keihard of angstig stilletjes zit te huilen) zou ik mij er niet mee bemoeien.’

: ‘Zolang dat kind geen gevaar loopt (draaiende motor, Houdini met gordeltjes, kwik onder nul/tropisch) en er zelf senang mee is (niet keihard of angstig stilletjes zit te huilen) zou ik mij er niet mee bemoeien.’ Positivevibes: ‘Je kent je eigen kind toch? Ik heb een kleine houdini die niet graag alleen blijft én zich zelf uit zn stoeltje kan werken dus die kan dit niet. Mijn nichtje kan het dan juist weer prima.’

* De naam Samantha is gefingeerd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock