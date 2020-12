‘Help, mijn jonge puber zit stiekem aan de alcohol’: 10x jullie advies

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Pubers en alcohol

Pubers zijn lastige wezens. Alles wat je van ze vraagt, doen ze niet. Totdat je ze vraagt iets NIET te doen. Pas dan wordt het interessant…

Daarom is het zo lastig. Wat doe je bijvoorbeeld als je erachter komt dat je jonge puberdochter stiekem alcohol drinkt? Verbieden werkt averechts, maar toejuichen is het laatste wat je wilt doen. Tieneke* zit op dit moment in hetzelfde dilemma. Op het VIVA Forum vraagt ze de forummers om hulp. Dit zijn 10x jullie advies.

Beetjegek : ‘Hier begon de interesse toen ze ruim 15 was. Ze is nu 16 en af en toe mag ze thuis wat drinken. Het experimenteren is begonnen. Ik begeleid het liever dan dat ze het stiekem doet.’

: ‘Hier begon de interesse toen ze ruim 15 was. Ze is nu 16 en af en toe mag ze thuis wat drinken. Het experimenteren is begonnen. Ik begeleid het liever dan dat ze het stiekem doet.’ Madeliefjees : ‘Begeleid je ze dan ook bij het roken? Want, tja, beter thuis dan stiekem toch? Gewoon verbieden, klaar. En als we merkten dat ze bij anderen wel gedronken hadden, 1 week geen zakgeld. Als ik me niet aan de regels houdt, krijg ik ook een boete. Boven de 18, alleen in het weekend.’

: ‘Begeleid je ze dan ook bij het roken? Want, tja, beter thuis dan stiekem toch? Gewoon verbieden, klaar. En als we merkten dat ze bij anderen wel gedronken hadden, 1 week geen zakgeld. Als ik me niet aan de regels houdt, krijg ik ook een boete. Boven de 18, alleen in het weekend.’ Maze : ‘Hier een puberzoon van 15 jaar die er niet vies van is. Thuis wordt het keihard verboden. Ik ben niet gek en ik weet heus wel dat hij wel stiekem drinkt bij anderen. Dat is eigenlijk alleen als de ouders er niet zijn. Ik heb liever wel dat hij het stiekem doet, dan dat wij hem “begeleid” laten drinken. Onderzoek heeft uitgewezen dat “stiekeme” drinkers toch minder drinken dan kinderen waarvan de ouders het, onder bepaalde voorwaarden, toestaan. Nu doet mijn zoon het niet helemaal stiekem want hij biecht het eerlijk op. Er zitten verder ook geen consequenties aan behalve mijn verbale afkeuring.’

: ‘Hier een puberzoon van 15 jaar die er niet vies van is. Thuis wordt het keihard verboden. Ik ben niet gek en ik weet heus wel dat hij wel stiekem drinkt bij anderen. Dat is eigenlijk alleen als de ouders er niet zijn. Ik heb liever wel dat hij het stiekem doet, dan dat wij hem “begeleid” laten drinken. Onderzoek heeft uitgewezen dat “stiekeme” drinkers toch minder drinken dan kinderen waarvan de ouders het, onder bepaalde voorwaarden, toestaan. Nu doet mijn zoon het niet helemaal stiekem want hij biecht het eerlijk op. Er zitten verder ook geen consequenties aan behalve mijn verbale afkeuring.’ Moederke74 : ‘Mijn dochter heeft voor het eerst een vriendje met een vriendengroep waar ik niet zo blij mee ben.De jongen is aardig, maar zijn vrienden en voornamelijk de meiden drinken ook zo nu en dan hugo. Dochter was tot twee weken geleden anti alcohol maar vraagt nu wanneer ze een glaasje mag drinken. Euh voorlopig niet dus. Men zegt dat afraden aanraden is, dus ze mag met die groep omgaan. Maar ik houd mijn hart vast. Ze weet wel dat als ik erachter kom, ze voorlopig thuis zit.’

: ‘Mijn dochter heeft voor het eerst een vriendje met een vriendengroep waar ik niet zo blij mee ben.De jongen is aardig, maar zijn vrienden en voornamelijk de meiden drinken ook zo nu en dan hugo. Dochter was tot twee weken geleden anti alcohol maar vraagt nu wanneer ze een glaasje mag drinken. Euh voorlopig niet dus. Men zegt dat afraden aanraden is, dus ze mag met die groep omgaan. Maar ik houd mijn hart vast. Ze weet wel dat als ik erachter kom, ze voorlopig thuis zit.’ Evenlien2010: ‘Het is als ouder belangrijk een goede band te hebben en houden met je pubers. Zodat ze graag thuis zijn en hun vrienden meenemen ipv elders rond te hangen. Dan heb je een ingang om te praten over alles. En ook de gevaren van alcohol en drugs goed te benoemen.’

”Ik verbied het. Ik was 13 toen ik voor het eerst teveel dronk’

Playingtheangel : ‘Alcohol is een harddrug, die nu onmiddellijk verboden zou worden als hij voor het eerst op de markt kwam. Voor veel mensen is alcohol zo onmisbaar en belangrijk in hun leven dat ze het hun tieners niet willen verbieden/ontzeggen. Dat vind ik heel zorgelijk. Onderzoek wijst uit (bron: boek Puberbrein) dat verbieden wél werkt. Juist bij tieners, omdat zij die rechtlijnigheid in dit soort zaken hard nodig hebben.’

: ‘Alcohol is een harddrug, die nu onmiddellijk verboden zou worden als hij voor het eerst op de markt kwam. Voor veel mensen is alcohol zo onmisbaar en belangrijk in hun leven dat ze het hun tieners niet willen verbieden/ontzeggen. Dat vind ik heel zorgelijk. Onderzoek wijst uit (bron: boek Puberbrein) dat verbieden wél werkt. Juist bij tieners, omdat zij die rechtlijnigheid in dit soort zaken hard nodig hebben.’ Quincy2 : ‘Wij drinken zelf ook geen alcohol thuis. De kinderen zien dat het voor ons dus niet gewoon is en ik denk dat ze het uit zichzelf al niet gaan uitproberen.’

: ‘Wij drinken zelf ook geen alcohol thuis. De kinderen zien dat het voor ons dus niet gewoon is en ik denk dat ze het uit zichzelf al niet gaan uitproberen.’ Evelien2010 : ‘Ik ben ooit op reis geweest naar het buitenland met school. Juist de jongeren die van huis uit niets gewend waren gingen totaal los (tot aan opname door alcohol vergiftiging aan toe). Ze hadden duidelijk nooit alcohol gehad en er was thuis altijd verboden. Ze konden er niet mee omgaan en kwamen in gevaarlijke situaties terecht. Ik zeg niet dat je een 14 jarige alcohol moet geven. Maar ik ken er genoeg die als puber behoorlijk gedronken hebben met het uitgaan en er nu echt prima mee omgaan. Er hangt niets spannends of verboden om heen. En ze weten juist door ervaring hun grenzen.’

: ‘Ik ben ooit op reis geweest naar het buitenland met school. Juist de jongeren die van huis uit niets gewend waren gingen totaal los (tot aan opname door alcohol vergiftiging aan toe). Ze hadden duidelijk nooit alcohol gehad en er was thuis altijd verboden. Ze konden er niet mee omgaan en kwamen in gevaarlijke situaties terecht. Ik zeg niet dat je een 14 jarige alcohol moet geven. Maar ik ken er genoeg die als puber behoorlijk gedronken hebben met het uitgaan en er nu echt prima mee omgaan. Er hangt niets spannends of verboden om heen. En ze weten juist door ervaring hun grenzen.’ Lisbeth : ‘Mijn kinderen (13 en 16) zijn beide anti-alcohol. Vooral de oudste. Waar ze het van hebben weet ik niet, want wij houden wel van een glaasje wijn. De oudste mag van ons bij speciale gelegenheden een beetje wijn, maar die wil dat niet. Prima, hoe langer we het kunnen uitstellen hoe beter. Ik heb liever thuis af en toe een beetje, dan stiekem ergens coma zuipen. Ik heb dat vaak genoeg fout zien gaan. Maar wij hebben dus wel geluk.’

: ‘Mijn kinderen (13 en 16) zijn beide anti-alcohol. Vooral de oudste. Waar ze het van hebben weet ik niet, want wij houden wel van een glaasje wijn. De oudste mag van ons bij speciale gelegenheden een beetje wijn, maar die wil dat niet. Prima, hoe langer we het kunnen uitstellen hoe beter. Ik heb liever thuis af en toe een beetje, dan stiekem ergens coma zuipen. Ik heb dat vaak genoeg fout zien gaan. Maar wij hebben dus wel geluk.’ Feefeline: ‘Ik verbied het. Ik was 13 ofzo toen ik voor het eerst teveel dronk en in toestanden terecht kwam waar ik nuchter niet in zou terechtkomen. Meermaals behoorlijk fout gegaan, maar ik zag toen zelf de link blijkbaar niet en mijn ouders waarschuwden mij ook nergens voor. Het was een andere tijd en ik had veel meer vrijheid dan mijn tieners nu, maar ik had toch minder ellende op mijn hals gehaald als mijn ouders het mij hadden verboden.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock