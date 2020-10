Je puberkinderen die seksueel actief zijn in ‘jouw huis’: 13x jullie mening

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Puberkinderen seksueel actief in jouw huis

Het gaat toch écht eens gebeuren, jouw lieve kindje wordt ook op een dag groot. Zeker rond de puberteit zullen er misschien zelfs ‘verkeringen’ langs huis komen. Wat zijn daar in jullie grenzen als ouder? Hoe sta jij er tegenover als je kind seks heeft in jouw huis? Op het VIVA-Forum zijn de meningen verdeeld.

Lady*Voldemort : ‘Zo lang ze me geen nachtenlang wakker houden en mijn meubilair niet bezoedelen gaan ze hun goddelijke gang maar. Dat doe ik zelf tenslotte ook.’

: ‘Zo lang ze me geen nachtenlang wakker houden en mijn meubilair niet bezoedelen gaan ze hun goddelijke gang maar. Dat doe ik zelf tenslotte ook.’ Sinned77 : ‘Gaat hier niet gebeuren. Als ze haar eigen huis heeft mag ze neuken wat ze wil, maar niet zolang ze hier woont.’

: ‘Gaat hier niet gebeuren. Als ze haar eigen huis heeft mag ze neuken wat ze wil, maar niet zolang ze hier woont.’ Sjulia : ‘Ik zou mijn kinderen een gezond seksleven gunnen en niet gaan lopen cockblocken. Veel te eng idee dat ze het ergens anders gaan doen waar het nog gefilmd zou kunnen worden ook. Niks mis met seks.’

: ‘Ik zou mijn kinderen een gezond seksleven gunnen en niet gaan lopen cockblocken. Veel te eng idee dat ze het ergens anders gaan doen waar het nog gefilmd zou kunnen worden ook. Niks mis met seks.’ Woepwoep : ‘Het is soms wel lastig inderdaad. Ik vind het heel belangrijk om dingen bespreekbaar te maken zoals het veilig doen, maar ook wanneer het goed voelt voor ze om te doen. Zelfrespect, hopelijk niet te snel met iedereen het bed in duiken. Het hoort er thuis wel bij naarmate het serieus word, maar liever niet dat we dat horen.’

: ‘Het is soms wel lastig inderdaad. Ik vind het heel belangrijk om dingen bespreekbaar te maken zoals het veilig doen, maar ook wanneer het goed voelt voor ze om te doen. Zelfrespect, hopelijk niet te snel met iedereen het bed in duiken. Het hoort er thuis wel bij naarmate het serieus word, maar liever niet dat we dat horen.’ Ghost79 : ‘Ik zou het niet verbieden, maar ik ga het ook zeker niet faciliteren. En daarbij, het is mijn huis en dus gelden mijn regels. Dat houdt in dat ze eerst al een poosje serieus wat moeten hebben, minimaal 16 jaar oud zijn en alleen in het weekend. En zeker niet overdag als iedereen thuis is. Dat zijn gewoon fatsoensnormen, wij duiken zelf ook niet midden op de dag het bed in terwijl de rest beneden zit of op zijn/haar eigen kamer. Ik vind dat ze best mogen leren hun lusten onder controle te houden. Wij kunnen toch ook niet de hele dag maar doen waar we zin in hebben? Zou wat zijn.’

: ‘Ik zou het niet verbieden, maar ik ga het ook zeker niet faciliteren. En daarbij, het is mijn huis en dus gelden mijn regels. Dat houdt in dat ze eerst al een poosje serieus wat moeten hebben, minimaal 16 jaar oud zijn en alleen in het weekend. En zeker niet overdag als iedereen thuis is. Dat zijn gewoon fatsoensnormen, wij duiken zelf ook niet midden op de dag het bed in terwijl de rest beneden zit of op zijn/haar eigen kamer. Ik vind dat ze best mogen leren hun lusten onder controle te houden. Wij kunnen toch ook niet de hele dag maar doen waar we zin in hebben? Zou wat zijn.’ PietjeBello : ‘Wat is er in godsnaam zo erg aan seks? Zeg je ook: “schijten doen ze maar buiten de deur” of “schijten mag alleen in het weekend met de deur dicht”. Het is allebei iets natuurlijks, iedereen doet het en allebei ervaar je er geen tot weinig overlast van. Ik snap het probleem niet.’

: ‘Wat is er in godsnaam zo erg aan seks? Zeg je ook: “schijten doen ze maar buiten de deur” of “schijten mag alleen in het weekend met de deur dicht”. Het is allebei iets natuurlijks, iedereen doet het en allebei ervaar je er geen tot weinig overlast van. Ik snap het probleem niet.’ Paarsebloem: ‘Thuis is veel beter, vooral met een dochter. Een gast zal minder snel geneigd zijn om haar onder druk te zetten voor iets (bijvoorbeeld zonder condoom) als mams met een gil boven is.’

Fiona2018 : ‘Tja, mijn moeder verbood het me toentertijd en daarom deden we het in de bosjes. Mijn toenmalige schoonouders waren er makkelijker mee en dat is hoe ik hoop er ook in te staan als mijn dochters die leeftijd hebben bereikt. Liever in een veilige omgeving dan noodgedwongen in het bos, de berm of een steeg. Als pubers het willen, seksen ze toch wel.’

: ‘Tja, mijn moeder verbood het me toentertijd en daarom deden we het in de bosjes. Mijn toenmalige schoonouders waren er makkelijker mee en dat is hoe ik hoop er ook in te staan als mijn dochters die leeftijd hebben bereikt. Liever in een veilige omgeving dan noodgedwongen in het bos, de berm of een steeg. Als pubers het willen, seksen ze toch wel.’ ExodusRedux : ‘Hier is de regel dat ze alleen seks mogen hebben als niemand thuis is. Ik wil het gewoon niet horen. Maar wel liever hier seks dan ergens buiten. We hebben er ook gesprekken over omdat ik graag wil dat ze het veilig doen en niet meteen met elkaar naar bed gaan. Een beetje zelfrespect vind ik wel belangrijk.’

: ‘Hier is de regel dat ze alleen seks mogen hebben als niemand thuis is. Ik wil het gewoon niet horen. Maar wel liever hier seks dan ergens buiten. We hebben er ook gesprekken over omdat ik graag wil dat ze het veilig doen en niet meteen met elkaar naar bed gaan. Een beetje zelfrespect vind ik wel belangrijk.’ Sterrenstof74 : ‘Hier speelt het sinds een klein jaar. Eerst voelde ik me er wat ongemakkelijk bij, maar moet eerlijk zeggen dat ik er weinig van meekrijg (wat geluid betreft), dus het valt mee. Mocht het ooit uit gaan, dan is het overigens niet de bedoeling dat mijn huis als soort van afwerkplek voor scharrels gebruikt gaat worden. Dan regelen ze maar een hotelkamer ofzo. Of zorgen voor een eigen woonruimte.’

: ‘Hier speelt het sinds een klein jaar. Eerst voelde ik me er wat ongemakkelijk bij, maar moet eerlijk zeggen dat ik er weinig van meekrijg (wat geluid betreft), dus het valt mee. Mocht het ooit uit gaan, dan is het overigens niet de bedoeling dat mijn huis als soort van afwerkplek voor scharrels gebruikt gaat worden. Dan regelen ze maar een hotelkamer ofzo. Of zorgen voor een eigen woonruimte.’ Aardvarkentje : ‘Was bij ons vroeger nooit een probleem gelukkig. Ik heb daardoor heel fijn en gezond in mijn eigen tempo en op mijn eigen veilige plek seksualiteit kunnen ontdekken. Ik merk dat het bij leeftijdsgenoten waar dat anders was (taboe-onderwerp of er werd krampachtig over gedaan) nu ook anders is. Zij hebben daar soms nog last van omdat ze bijvoorbeeld gevoelens van schaamte en taboe aan seks hebben gekoppeld. Als ik ooit kinderen heb, hoop ik er ook open in te staan.’

: ‘Was bij ons vroeger nooit een probleem gelukkig. Ik heb daardoor heel fijn en gezond in mijn eigen tempo en op mijn eigen veilige plek seksualiteit kunnen ontdekken. Ik merk dat het bij leeftijdsgenoten waar dat anders was (taboe-onderwerp of er werd krampachtig over gedaan) nu ook anders is. Zij hebben daar soms nog last van omdat ze bijvoorbeeld gevoelens van schaamte en taboe aan seks hebben gekoppeld. Als ik ooit kinderen heb, hoop ik er ook open in te staan.’ Kylie_ : ‘Ja hier wordt gesekst en condooms mogen op het boodschappenlijstje gezet worden.’

: ‘Ja hier wordt gesekst en condooms mogen op het boodschappenlijstje gezet worden.’ Plopper: ‘Ik vind sowieso een reden als “Ik voel me er ongemakkelijk bij” een hele slappe reden om je kind regels op te leggen met betrekking tot seks.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock