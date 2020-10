Fulltime en parttime thuisblijfmoeders: ‘Ik heb mijn collega’s nooit een seconde gemist’

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Stay at home moms

Sommigen vinden het ouderwets, anderen willen niets liever. In dit artikel lees je meningen, ervaringen en adviezen voor/door thuisblijfmoeders. Want wie weten daar nou meer van dan de Stay-at-Home Moms zelf?

Wendy* is nu 50% thuisblijfmoeder (werkt 2 dagen), maar met de wens voor een tweede kindje wordt het misschien wel 100%. Op het VIVA-Forum vraagt ze naar de ervaringen van anderen. Dit zijn volgens jullie de voor- en nadelen van het zijn van een Stay-at-Home Mom.

Appagante : ‘Ik ben al zeker 10 jaar geleden gestopt met werken ivm de gezondheid van 1 van de kinderen. Mijn dagen zaten jarenlang vol met medische afspraken. Nu is dat gelukkig minder en heb ik een vrijwillige bestuursfunctie, sport, kook graag, groot huis en tuin en kom echt tijd tekort. Voor ons gezin én voor mijzelf echt een heel goed besluit geweest. Ik heb nog nooit 1 seconde collega’s, werk en alle daarbijbehorende horende verplichtingen gemist. Ik prijs mezelf echt gelukkig en realiseer me dat ik absoluut in een luxe positie zit. Het moet financieel wel haalbaar zijn natuurlijk.’

Madeliefjees : 'Het gaat erom wat jij en je man fijn vinden. Het geeft wel veel rust in het gezin. Voor jou fijn, voor de kinderen fijn (zij worden niet heen en weer gesleept tussen school, oppas en bso), en voor je man fijn, die hoeft s avonds geen huishoudelijke klussen meer op te pakken. En als het financieel kan, gewoon doen. Veranderen de omstandigheden, zoek je weer een baan.'

Doornroosje9 : 'Fijn dat je je daar goed bij voelt, echt, maar misschien zou je twee dagen kunnen blijven werken in plaats van volledig te stoppen? Eventueel je man een dag minder werken. Volledig stoppen is een hele stap en moest je relatie ooit eindigen, dan heb je tenminste nog iets achter de hand.'

Muurbloempje115 : 'Als jullie dat fijn vinden is het toch prima! Wij zijn bezig met een eerste kindje, maar ik zou niet willen stoppen met werken. Ik maak van een vriendin mee, die sinds kort moeder is, dat haar wereldje erg klein is geworden. Ik denk dat werk mij juist goed doet.'

Jackybee: 'Als je er allebei blij mee bent zit het goed denk ik. Doen wat je als gezin wil en hoe je dat wil lijkt me echte emancipatie. Persé moeten werken als vrouw omdat je anders 'ouderwets' bent, is ook een soort systeemdwang toch? Lekker doen waar jullie je goed bij voelen. Als de behoeftes veranderen kan je altijd verder kijken toch?'

Suy : ‘Dan hoop ik dat jullie dat financieel steunen van je man goed en waterdicht zwart op wit hebt staan. Want vertrouwen en geloven dat kun je echt alleen maar voor de volle zekerheid jezelf. En dat bedoel ik niet bitter hoor, meer als een hele goede en onmisbare tip.’

Moirmel : 'Zelf ben ik onvrijwillig huisman geworden en het ziet ernaar uit dat dit zo zal blijven. Enerzijds brengt het wel rust wanneer mijn partner 's avonds gewoon haar voeten onder tafel moet schuiven en het huis aan de kant is, anderzijds hadden we het financieel wel veel ruimer toen ik nog gewoon ging werken. Misschien is de isolatie wel een aandachtspuntje. Als ik zelf niets zou ondernemen, zou ik vaak van een ganse week niemand anders spreken dan mijn gezinsleden.'

Purple43 : 'Ik ben op dit moment thuisblijfmoeder. Doordat ik thuis ben en er dus voor zorg dat alles hier georganiseerd verloopt. Mijn man is dan misschien wel redelijk vaak weg, maar in de weekenden is hij er altijd en is eigenlijk veel actiever met de kinderen dan ik. Hij is van de fysieke aandacht en ik meer op mentaal gebied, we vullen elkaar wat dat betreft heel goed aan.'

Bloemetjefresia : 'Ik zou best verlangen naar thuisblijven. In ieder geval tot einde basisschool. Ik ervaar veel stress van alles goed regelen rondom werk als kind ziek is of zoals nu niet naar kinderdagverblijf kan ivm hoesten. Elke keer moet ik vanalles regelen. Dan het gedoe met de ochtendspits en de avondspits. Snel vanuit werk naar huis, in de file, kinderen ophalen, koken. Kinderen in bed en zelf afgepeigerd op de bank. Ik denk dat ik me lekkerder zou voelen bij rust in de tent. Genoeg tijd voor het huishouden en alle regeldingetjes rondom kinderen.'

Pamelacourson: 'Ik ben twee keer ongeveer anderhalf jaar thuis geweest. Ik heb gemerkt dat het helemaal niet fijn is om financieel afhankelijk te zijn van mijn man en niet mijn eigen geld in te brengen, plus een gat in je cv is echt niet aan te bevelen. Ik ga dus echt niet meer vrijwillig thuiszitten! De rust en geen stress waren trouwens wel erg fijn, voor ons hele gezin. En ik kon ook beter voor mezelf zorgen, regelmatig sporten en zo. Maar uiteindelijk werd ik er niet gelukkig van.'