Wat deed jij vroeger, waarvan je hoopt dat je kinderen het later niet doen?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Wat deed jij wel en wil je niet dat je kinderen gaan doen?

We willen natuurlijk allemaal dat onze kinderen zich netjes en verstandig gaan gedragen naarmate ze ouder worden. Maar even eerlijk: deed jij dat vroeger zelf ook? Op het VIVA-Forum vroeg Marjoleine* aan de VIVA-Mama’s wat zij vroeger deden, waarvan ze hopen dat hun eigen kinderen het nooit gaan doen. Dit is 10x jullie antwoord!

Karzou : ‘Een heleboel illegale feestjes en drugs gebruiken. Tsja was wel leuke tijd, maar toch liever niet voor m’n kids geloof ik’

: ‘Een heleboel illegale feestjes en drugs gebruiken. Tsja was wel leuke tijd, maar toch liever niet voor m’n kids geloof ik’ Biekoe : ‘Roken! Voor de rest ben ik vrij braaf geweest. Ik dronk wel al jong (14/15 jaar) ik hoop dat mijn kinderen even langer wachten.’

: ‘Roken! Voor de rest ben ik vrij braaf geweest. Ik dronk wel al jong (14/15 jaar) ik hoop dat mijn kinderen even langer wachten.’ Hecamel : ‘Ik ben ooit gepakt voor winkeldiefstal. Als mijn dochter dat nodig vindt moet ze dat doen. Ik hoop wel dat ze gepakt wordt want dan is het snel afgelopen. Niet dat ik het dus goedkeur, maar ze hoeft van mij echt geen muurbloem te worden die nooit wat probeert en nooit haar neus stoot. Mijn dochter mag haar eigen fouten maken, zolang ze binnen de kaders van het toelaatbare blijft. En daar bedoel ik mee, geen zware criminaliteit, harddrugsgebruik anderen geen kwaad doen. En zelf opdraait voor de consequenties’

: ‘Ik ben ooit gepakt voor winkeldiefstal. Als mijn dochter dat nodig vindt moet ze dat doen. Ik hoop wel dat ze gepakt wordt want dan is het snel afgelopen. Niet dat ik het dus goedkeur, maar ze hoeft van mij echt geen muurbloem te worden die nooit wat probeert en nooit haar neus stoot. Mijn dochter mag haar eigen fouten maken, zolang ze binnen de kaders van het toelaatbare blijft. En daar bedoel ik mee, geen zware criminaliteit, harddrugsgebruik anderen geen kwaad doen. En zelf opdraait voor de consequenties’ Baileyslife : ‘Ik was een hele brave tiener. Ik hoop ergens dat mijn toekomstige kinderen goed weten waar sommige grenzen liggen en daar niet over gaan, maar wat meer proberen of buiten de lijntjes kleuren mag best.’

: ‘Ik was een hele brave tiener. Ik hoop ergens dat mijn toekomstige kinderen goed weten waar sommige grenzen liggen en daar niet over gaan, maar wat meer proberen of buiten de lijntjes kleuren mag best.’ Adelaide: ‘Ik heb ook vuurwerkbommen gemaakt en vuurwerk onder auto’s afgestoken – achteraf heel dom, natuurlijk, en pure mazzel dat het altijd goed is gegaan. Hij gaat enorme ruzie krijgen als ie zoiets probeert, en het kan me niet schelen hoe hypocriet dat is. En pesten. Dat kan ik mezelf nog steeds moeilijk vergeven.’

Henniehen : ‘Zelfbeschadiging.’

: ‘Zelfbeschadiging.’ Andersom : ‘Jong samen een huis kopen en net zo jong trouwen. Voor ons is het goed uitgepakt, want nog steeds samen. Ik hoop echter dat de kinderen verstandiger zijn dan wij.’

: ‘Jong samen een huis kopen en net zo jong trouwen. Voor ons is het goed uitgepakt, want nog steeds samen. Ik hoop echter dat de kinderen verstandiger zijn dan wij.’ Aankleefsjaan : ‘Niet eerlijk zijn tegen mijn ouders vooral. Over stiekem roken, alcoholgebruik, vriendjes, uitgaan, spijbelen. Dat deed ik allemaal heel jong en heel veel. Ik hoop dat mijn kinderen tegen mij meer durven/kunnen zeggen dat ik destijds tegen mijn ouders.’

: ‘Niet eerlijk zijn tegen mijn ouders vooral. Over stiekem roken, alcoholgebruik, vriendjes, uitgaan, spijbelen. Dat deed ik allemaal heel jong en heel veel. Ik hoop dat mijn kinderen tegen mij meer durven/kunnen zeggen dat ik destijds tegen mijn ouders.’ Saartjepoes : ‘Ik hoop dat mijn kinderen wat meer tegen ons in durven te gaan dan ik deed bij mijn ouders. Dat ze wel gaan stappen/ reizen/ ed maar ik zal ze ook meer vrijheid geven. Ik hoop dat als ze in de problemen komen ze dit wel thuis durven te zeggen. Verder hoop ik dat ze niet zo jong trouwen als ik (21). Eerst lekker op jezelf/ hokken/ ect. Heb ik allemaal na mijn scheiding pas gedaan inclusief het feesten en reizen.’

: ‘Ik hoop dat mijn kinderen wat meer tegen ons in durven te gaan dan ik deed bij mijn ouders. Dat ze wel gaan stappen/ reizen/ ed maar ik zal ze ook meer vrijheid geven. Ik hoop dat als ze in de problemen komen ze dit wel thuis durven te zeggen. Verder hoop ik dat ze niet zo jong trouwen als ik (21). Eerst lekker op jezelf/ hokken/ ect. Heb ik allemaal na mijn scheiding pas gedaan inclusief het feesten en reizen.’ Rosalind: ‘Ik hoop vooral dat mijn kinderen maat houden met drinken en dat mijn dochter wat voorzichtiger is wat betreft vreemde mannen dan ik. Want ik ben, met een nogal naïef hoofd, toch best af en toe in potentieel gevaarlijke situatie beland.’

*De naam Marjoleine is gefingeerd.

Beeld: iStock