Fotografe schiet prachtige foto’s van veertien vrouwen die borstvoeding geven

Het afgelopen jaar was er volop discussie over vrouwen die in het openbaar borstvoeding gaven. Voor fotografe Trina Cary het moment om haar stem te laten horen en deze prachtige manier van voeden op een kunstzinnige manier vast te leggen. En hoe kan dit nou beter dan een shoot met veertien prachtige kersverse mama’s?

De locatie op een strand in Australië, de veertien prachtige moeders en natuurlijk de schattige baby’s: alles op dit plaatje klopt. Cary wilde de vrouwen graag op hun puurst vastleggen en verzamelde daarom veertien vrouwen met verschillende vormen en maten. De doel van de prachtige foto? “Liefde verspreiden”, aldus Cary.

Missie

Ook wilde de 25-jarige hiermee duidelijk maken dat iedere vrouw zich hoe dan ook te allen tijde goed in haar vel moet voelen. “We zijn allemaal mooi op onze eigen manier en we moeten stoppen met onszelf te vergelijken met anderen. We zijn allemaal uniek, en dat is oké. Als ik ook maar één vrouwen hiervan kan overtuigen door de foto’s, is mijn missie al geslaagd.”

