Uit onderzoek blijkt dat maar liefst tachtig procent van de kids onder de 12 jaar te weinig groenten eet. Omdat jonge kinderen wat ‘groenvoer’ betreft doorgaans niet de makkelijkste klanten zijn, snappen we dat ouders het soms ‘opgeven’ na de zoveelste keer proberen. Maar opgeven is geen optie, want wist je dat de eerste duizend dagen van een kinderleven cruciaal zijn voor de smaakontwikkeling?

Lees ook

Op ‘smaaksafari’

Pas na tien á vijftien keer proberen accepteert een kind een nieuwe smaak, en dus is het belangrijk om door te zetten. Om ouders een handje te helpen met die toch wel pittige klus – de kleintjes aan de sperziebonen, courgette en broccoli te krijgen – komt Smallsteps, een kinderopvangorganisatie met 230 locaties in Nederland, in samenwerking met hun vaste voedingspartner Madaga met de ‘Smaaksafaribox’.

Ontdekkingstocht

Deze proef-, kook- en activiteitendoos leert kinderen op speelse wijze groenten ontdekken. Hij zit propvol leuke dierenverhalen, spelletjes en opdrachten waarin steeds één groente centraal staat. Een uniek concept, dat ook topkok (én geliefde van Katja Schuurman) bijzonder aanspreekt, omdat hij als geen ander weet hoe belangrijk (én fijn) een brede smaakontwikkeling is.

Handig!

In drie té leuke filmpjes neemt hij enkele kinderen van Smallsteps bij de hand om samen de doos te ontdekken. Zo doen ze een wedstrijdje ‘maak de vetste groenteraket’, bakken ze een heerlijke worteltaart en wagen hij en de kids zich aan een blind tasting. Bekijk één van de video’s hieronder. Da’s niet alleen vermakelijk (want héél cute), maar ook nog eens hartstikke handig; als ouder kun je immers niet genoeg manieren te weten komen om je kinderen zonder miepen z’n groenten te laten eten.

Kijk hier voor meer informatie over de Smaaksafaribox.

Bron: Smallsteps | Beeld: iStock