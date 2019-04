Gala’s verhuizing naar Curaçao: ‘Het ritme van Curtey is helemaal verstoord’

Gala is de trotse mama van Curtey (2) en al negen jaar de vriendin van Jared. In Amsterdam had ze alles wat ze wilde: veel opdrachten als zzp’er, een mooi huis, een druk sociaal leven met familie en vrienden… Toch besloot ze eind vorig jaar samen met haar gezin te verhuizen naar Curaçao. Die verhuizing, het grote avontuur, en alles wat daar bij komt kijken deelt ze op haar eigen blog. Wij vonden haar verhaal zo leuk, dat we een aantal blogs met terugwerkende kracht op Viva.nl publiceren.

7 december 2018

Weet je nog? Dat ik drie weken geleden zei dat Curtey eindelijk de nachten doorsliep? Dat ik voélde dat het dit keer anders was en het goed zou komen. Met behulp van een babyfluisteraar, druppels en doorzettingsvermogen kwam er eindelijk verandering in onze uitzichtloze situatie. Maar niets is minder waar, want Curtey wordt weer elke nacht wakker. We zijn terug bij af.

Tenminste, zo lijkt het. Het ging zó lekker voordat we vertrokken, maar ik hield er natuurlijk wel rekening mee dat dit zou veranderen door de reis naar Curaçao en de bijbehorende jetlag. Ik was bang dat hij zou terugvallen in z’n oude ritme en ik overwoog zelfs even om later naar Curaçao te vliegen. Of dat echt zou uitmaken weet ik niet, maar feit is dat Curtey’s slaapritme weer helemaal verstoord is.

We zitten inmiddels twee weken op het eiland en in die twee weken heeft hij drie keer tot 5.30 uur doorgeslapen. De overige nachten is hij steeds rond 3.30 uur wakker geworden en niet meer in slaap te krijgen. Ondanks dat het nog helemaal niet zo lang geleden is dat Curtey elke nacht wakker werd, was ik weer even vergeten hoe ongelooflijk vermoeiend en uiterst vervelend die nachten zijn. Echt, ik kan soms zo geïrriteerd reageren als Curtey weer een feestje bouwt bij ons in bed middenin de nacht. Ik wil gewoon slápen. That’s all.

Om je een idee te geven hoe de nachten hier op Curacao eraan toegaan, hierbij een reconstructie van een willekeurige nacht:

Ik leg Curtey altijd rond 19:30 uur op bed, dus ook deze avond. Hij is best moe en valt al binnen een paar minuten in slaap. Ik ga er natuurlijk vanuit dat hij die nacht weer wakker gaat worden dus ik ga zelf ook op tijd slapen, rond 22:00 uur.

Het is 3:40 uur, ik word wakker doordat ik keihard “MÁMAAA!!” hoor. Ik kijk op en zie in het donker dat Curtey rechtop in z’n bedje staat. “MAAAMAAAA!” gaat het nog een paar keer door. Terwijl ik in bed lig probeer ik hem duidelijk te maken dat hij verder moet gaan slapen, maar dat gaat er niet in bij hem. Ik zeg tegen Jared, die inmiddels ook wakker is, dat hij Curtey maar uit z’n bedje moet halen en bij ons in bed moet leggen in de hoop dat hij in ieder geval ophoudt met schreeuwen. We slapen immers bij m’n schoonouders en ik wil ze echt niet middenin de nacht wakker maken. Het lijkt even goed te gaan maar na een paar minuten zit Curtey rechtop in bed en kletst hij de oren van onze kop.

4:15 uur, Curtey is al een half uur aan het draaien en springen in bed. We proberen het zoveel en zolang mogelijk te negeren, maar hij begint nu ook ‘op een spelende manier’ in ons gezicht te slaan dus ik moet er wel wat van zeggen. Dit wordt alleen maar beantwoord met lachen, meer klappen en headbangen tegen het houten hoofdbord. Great.

4:35 uur, hij is nu bijna een uur wakker en het ziet er voorlopig nog niet naar uit alsof hij weer gaat slapen. Jared stelt voor om een flesje pap te maken in de hoop dat hij weer slaperig en rustig wordt. Ik stem hiermee in en niet veel later ligt Curtey met een papfles tussen ons in. Binnen no time is die op en gaat het geklier gewoon weer verder. Ik was al bijna weer in slaap gevallen maar word wakker omdat Curtey me uit bed probeert te duwen. ‘Die, die, die,’ zegt hij en wijst naar de deur. ‘Nee Curtey, we gaan nu nog niet op staan. Alle kindjes slapen nog dus jij moet ook gaan slapen.’ Ik denk dat ik deze zin wel 35 keer heb gezegd maar het lijkt niet te helpen. Please Curtey, ga slapen!

4:55 uur, Jared en ik zijn er allebei helemaal klaar mee en besluiten hem maar een filmpje te laten kijken op mijn telefoon als laatste redmiddel. Dan is hij in ieder geval rustig en worden z’n oogleden hopelijk snel zwaar. Het lijkt te werken. Na ongeveer 20 minuten ligt Curtey tussen ons in te slapen met mijn telefoon op z’n borst. Eindelijk, het is 5:15 uur. Gelukkig val ik zelf ook weer snel in slaap. Om vervolgens om 6:45 uur weer gewekt te worden door die kleine boef. Rise and shine, it’s Curtey time.

Je vraag je natuurlijk af of ik hem nog steeds de druppels geef. Ik had die wel besteld ruim voordat we uit Nederland vertrokken maar deze zijn dus nooit bij me aangekomen. Ik ben momenteel bezig om de druppels zo snel mogelijk deze kant op te krijgen zodat ik hier weer mee verder kan gaan.

Maar het kan zeker nog een week duren voordat ik de druppels heb. In de tussentijd ga ik maar een beetje experimenteren in de hoop dat de nachten zullen verbeteren. Ik zit er namelijk over te denken om te stoppen met Curtey’s middagslaapje. Tenminste, niet helemaal, maar wellicht moet ik het beperken tot maximaal 1 uur slaap per dag ipv 1,5 à 2 uur. De nachten dat hij namelijk wél goed heeft geslapen, waren waarschijnlijk het resultaat van weinig slaap overdag.

Ik moet het natuurlijk ook even de tijd geven want hij moet gewoon wennen aan een nieuwe omgeving, een ander bedje en ineens weer bij papa en mama op de kamer slapen. Wellicht is hij daar nu even wat gevoeliger voor. Ik wacht in ieder geval met smart op de druppels die onderweg zijn en tot die tijd ga ik weer even in de overlevingsmodus.

Ik houd je op de hoogte!

X Gala

Lees ook Gala’s vorige blog: ‘We zaten in een goede vibe toen we nog in Nederland waren, maar we zijn weer terug bij af’

Over Gala

Gala (32) is de trotse mama van Curtey (2) en al negen jaar de vriendin van Jared. Naast de tijd die ze in haar gezin steekt, is Gala werkzaam als digital marketing freelancer. Daarnaast is ze in 2015 haar eigen bikini blog gestart, een project dat ze beschouwt als haar tweede kindje. Benieuwd naar Gala’s website, Cocktails & Curacao? Bezoek ‘m hier of volg Gala op Instagram.