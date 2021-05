Gebeurt echt bijna nooit: vrouw bevalt van negenling

In de categorie gebeurt echt (bijna) nooit: de 25-jarige Halima Cisse uit Mali is bevallen van een negenling (!). Vijf meisjes en vier jongens kwamen, na een bevalling met een keizersnee, allemaal levend ter wereld. Een unicum, want zover bekend is er nog nooit een negenling geboren.

De vrouw werd van Mali overgebracht naar een ziekenhuis in Marokko, omdat ze specialistische zorg nodig had. De minister van Volksgezondheid van Mali heeft laten weten dat zowel de vrouw als de baby’s het naar omstandigheden redelijk goed maken. En dat is bijzonder, want bij een bevalling van een negenling is de kans op complicaties erg groot.

#Mali: Elle accouche de 9 bébés.

Halima CISSE, a accouché, ce 4 mai au Maroc par césarienne, de 9 nouveau-nés au lieu de 7 comme annoncés par l'échographie. Les nouveau-nés (5 filles et 4 garçons) et la maman se portent tous bien, selon un communiqué du ministère de la santé. pic.twitter.com/0dblANouwY — Abdoulaye Guindo (@abdoulayekn1) May 4, 2021

Verrassing: geen zeven maar negen

Dat het er negen waren, was overigens een verrassing. De vrouw dacht dat ze zou gaan bevallen van zeven baby’s, maar bij de keizersnee bleken er toch twee extra in haar buik te zitten. Suprise! En daarmee heeft ze een record te pakken. Ze stoot Octomom, die in 2009 een achtling ter wereld bracht, van de troon.

Feiten en cijfers

De kans op een meerling of drieling is sowieso al erg klein: slechts één op de 7000. Voor tweelingen geldt 1 op de 90. En een negenling? Die kans is 1 op ooit, want dit is het eerste geval dat bekend is gemaakt.

Bron: RTLNieuws | Beeld: Getty Images