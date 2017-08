Gênante kinderopmerkingen: ‘Mam, verkopen ze hier ook dat bier wat ik altijd drink?’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe je kind jou voor aap zet. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Forummer Lovemykids77 schaamt zich af en toe dood als haar dochtertje haar mond opent. Zo zei dochterlief ooit in de apotheek ‘mijn mama is vies want ze heeft nog niet gedoucht!’. En even later tegen iemand die voor ze in de rij stond: ‘kijk mama, dat is een stoute meneer!’. Gelukkig kon de vrouw (!) erom lachen. De kinderen van andere VIVA-forummers kunnen er ook wat van.

ducktales: ‘Mijn dochter van 2,5 riep tijdens het ophalen bij de peuterspeelzaal: “Papa pik kijken papa pik kijken…” Ik had werkelijk geen idee wat ze daadwerkelijk wilde zeggen, totdat we thuis waren en Peppa Pig op tv kwam. Ik heb het later toch nog even uitgelegd bij de leidsters.’

‘Mijn dochter van 2,5 riep tijdens het ophalen bij de peuterspeelzaal: “Papa pik kijken papa pik kijken…” Ik had werkelijk geen idee wat ze daadwerkelijk wilde zeggen, totdat we thuis waren en Peppa Pig op tv kwam. Ik heb het later toch nog even uitgelegd bij de leidsters.’ Sunshine1992: ‘Mijn moeder heeft weleens wat gênants meegemaakt met mij. Ik was een jaar of twee. We stonden in de supermarkt en de vrouw voor ons legde een pakje sigaretten op de band. Ik heb toen hard door de winkel geroepen ” kijk mama die mevrouw wil graag dood!”. Waarschijnlijk had mijn moeder me pas geleerd dat roken slecht voor je was.’

‘Mijn moeder heeft weleens wat gênants meegemaakt met mij. Ik was een jaar of twee. We stonden in de supermarkt en de vrouw voor ons legde een pakje sigaretten op de band. Ik heb toen hard door de winkel geroepen ” kijk mama die mevrouw wil graag dood!”. Waarschijnlijk had mijn moeder me pas geleerd dat roken slecht voor je was.’ Een*Nieuwe*Lente: ‘Mijn man en ik zijn in blijde verwachting van onze vierde. Na drie maanden hebben we het aan onze kinderen verteld. De oudste zei toen heel droog: ‘Ik dacht dat jullie klaar waren’. Vervolgens mocht ze bij een bezoekje aan opa en oma het blijde nieuws vertellen. Zegt ze: ‘Mama heeft een baby in de buik en de piemel van papa heeft dat gedaan!’ Over voor schut zetten gesproken…’

‘Mijn man en ik zijn in blijde verwachting van onze vierde. Na drie maanden hebben we het aan onze kinderen verteld. De oudste zei toen heel droog: ‘Ik dacht dat jullie klaar waren’. Vervolgens mocht ze bij een bezoekje aan opa en oma het blijde nieuws vertellen. Zegt ze: ‘Mama heeft een baby in de buik en de piemel van papa heeft dat gedaan!’ Over voor schut zetten gesproken…’ marjon1980: ‘Onze zoon van 9 heeft ooit een slokje van mijn Radler gedronken. We liepen laatst de slijterij binnen om voor iemand een fles drank te kopen. Roept zoon hard door de winkel: “Mam verkopen ze hier ook dat bier wat ik altijd drink?”

‘Onze zoon van 9 heeft ooit een slokje van mijn Radler gedronken. We liepen laatst de slijterij binnen om voor iemand een fles drank te kopen. Roept zoon hard door de winkel: “Mam verkopen ze hier ook dat bier wat ik altijd drink?” Moemoe64: ‘ Mijn zoon van toen 5, toen de burgemeester langs kwam op het buurtfeest en met mij een praatje maakte: ‘kijk mama, kijk! Die kale dikke meneer kijkt scheeheeeeeeeeeeeeeeel!’ Ik ben toen net niet door de grond gezakt.’

Mijn zoon van toen 5, toen de burgemeester langs kwam op het buurtfeest en met mij een praatje maakte: ‘kijk mama, kijk! Die kale dikke meneer kijkt scheeheeeeeeeeeeeeeeel!’ Ik ben toen net niet door de grond gezakt.’ DG2015: Op de school van mijn kinderen is de traditie dat aan het eind van de sportdag de ouders die zijn komen kijken een wedstrijdje hardlopen. Mijn dochter riep tijdens het aanmoedigen: ‘Kom op, mama! Duw die dikke mevrouw uit de weg!”

