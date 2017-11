Gemiddeld duurt het zoveel maanden om zwanger te raken

Bij de een duurt het jaren, bij de ander lukt het helemaal niet en bij de volgende is het plotsklaps raak. Er blijkt toch een gemiddelde te zijn wat betreft de duur van zwanger raken.

Niet zwanger raken is vanaf het moment dat we beginnen met seks een dingetje. Pas als we toe zijn aan het krijgen van een kindje, merken we dat wél zwanger raken niet per se zo gemakkelijk gaat. Gemiddeld duurt dat namelijk zes maanden, zo blijkt uit onderzoek van Channel Mum.

De online community vroeg 1194 ouders hoelang het duurde voordat de vrouw in verwachting raakte. Na zes maanden van regelmatige onveilige seks, hadden de vrouwen een bun in the oven. Uit het het onderzoek bleek dat de stellen gemiddeld 78 keer seks hadden, voordat de vrouw zwanger raakte. De deelnemers hadden gemiddeld dertien keer seks per maand.

Uiteraard is dit een gemiddelde, en is de situatie bij iedereen anders. Volgens de Britse gezondheidsorganisatie NHS heeft een op de zeven koppels vruchtbaarheidsproblemen.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron ELLE | Beeld Shutterstock