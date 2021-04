Opnieuw is een gender reveal party dramatisch afgelopen. In Cancún ging een vliegtuigje de lucht in om aan familie en vrienden het geslacht van de ongeboren baby te onthullen. Na een roze wolk uit het vliegtuigje kwam en toeschouwers opgetogen reageerden, ging het gruwelijk mis.

Het vliegtuigje vloog over een boot waarin familie en vrienden afwachtend toekeken. Een roze wolk leidde tot een feeststemming die in no time omsloeg. Terwijl in de video te horen is hoe een man in het Spaans ‘Het is een meisje!’ juicht en de anderen op de boot ook in juichen uitbarsten, is te zien hoe het vliegtuigje opeens een duikvlucht maakt en in Nichupté Lagoon stort. Na een reddingsmissie wordt duidelijk dat zowel de piloot als de co-piloot deze buitenissige gender reveal niet hebben overleefd.

Ballon of taart

Toen gender reveal party’s vanaf 2008 een ding werden, was het concept nog vrij simpel. De aanstaande ouders prikten een ballon door of sneden een taart aan die dan roze of blauw blijkt. De laatste jaren blijkt vooral in Amerika het credo ‘hoe gekker, hoe beter’. Daar maken (vooral rijke) ouders een enorm spektakel van de reveal. Afgelopen zomer moesten in Californië 20.000 mensen hun huis uit door een bosbrand die was veroorzaakt door een misgelopen gender reveal party. Afgelopen februari overleed in Michigan een 26-jarige man tijdens een gender reveal party door een klein kanon dat in zijn hand ontplofte.

Je kunt je afvragen of het geslacht van het aanstaande kindje echt zó belangrijk is en of gender revel party’s anno 2021 nog wel van deze tijd zijn. Dat is natuurlijk aan de ouders, maar wat je ook doet: laat vliegtuigen, vuur en explosief materiaal voor ieders veiligheid achterwege.

Bron: The Cut | Beeld: Getty