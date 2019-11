Een beetje aanstaande moeder doet niet meer zonder: gender reveal parties zijn het nieuwe normaal geworden. Dat gaat van het doorsnijden van een taart en het kapotslaan van piñata’s tot aan powerranger-gevechten en ballonnen en vuurwerk. Paige Ginn gaat nog een scheetje stapje verder. Maak kennis met het gender reveal-scheetje.

Het gender reveal scheetje

Het is heel simpel: je trekt je broek naar beneden, doet blauw (of roze) poeder tussen je billen en laat een scheetje. Hiermee blaast, of pruttelt, Paige Ginn als het ware het heugelijke nieuws de wereld in. En toegegeven, we kunnen er best om lachen. Met ons overigens meer mensen, want het filmpje is al meer dan een half miljoen keer bekeken.

Saillant detail: het filmpje werd zelfs doorgeplaatst op PornHub. Hihihi. Met geluid aan afspelen!

View this post on Instagram Gender Reveal 🍼👶🏻 A post shared by Paige Ginn (@paigeginn) on Nov 11, 2019 at 9:13pm PST

De kroon voor meest originele gender reveal ooit ging eerder dit jaar naar naar Shay Mitchell. Zij liet een blauwe en een roze powerranger de strijd om het geslacht uitvechten. Dat leverde hilarische beelden op, die sindsdien al door bijna 7 miljoen mensen bekeken zijn.