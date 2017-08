Geniaal: vader ontwikkelt app die telefoon van kind bevriest tot hij reageert op zijn bericht

Superhandig, die mobiele telefoon van je kind wanneer ie de deur uit is. Zo weet je immers altijd weet waar hij is. Correctie: het mag dan handig klinken, de ervaring leert dat kinderen appen met hun vriendjes/Snapchat/mobiele games véél interessanter vinden dan reageren op een berichtje van papa en mama. Gevolg: onnodig ongeruste ouders.

Vader Nick Herbert was er klaar mee dat zijn zoon Ben aan de lopende band z’n berichtjes bleef negeren. Er was altijd wel iets: of hij was aan het gamen of zijn telefoon stond nog op stil omdat hij naar school was geweest. Daarom besloot Nick iets te bedenken om alle apps én de stille modus te omzeilen. Het resultaat: de app ReplyASAP.

ReplyASAP is dé manier om als ouder de aandacht van je kind te krijgen. Zodra je hiermee een bericht stuurt, gaat er een alarm af en neemt de app het scherm van je kinds telefoon over tot er gereageerd wordt. Pas als er een berichtje teruggestuurd is, kan je kind weer toegang tot z’n mobiel krijgen. Daarnaast krijgen ouders een melding zodra het bericht gelezen is.

Tegen Nick’s verwachting in accepteerde Ben direct de uitnodiging om ReplyASAP te gebruiken. Wel benadrukt hij dat hij z’n zoon niet dagelijks zal spammen voor onbelangrijke zaken. Alleen als het dringend is, zal hij de app gebruiken.

Zelf aan de slag met ReplyASAP? De app is op dit moment alleen beschikbaar op Android-telefoons. Na het downloaden (£ 0,99) kan iedereen gratis met één persoon verbinding maken.

Bron Metro UK | Beeld