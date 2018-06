Gespot op de catwalk: ‘zwangere’ mannen

Wie foto’s van de nieuwe catwalkshow van ontwerper Xander Zhou onder zijn neus gedrukt krijgt, moet mogelijk even twee keer kijken. Want zien we daar nu mannen die met een zwangere buik over de runway paraderen? Ja, dat zien we zeker!

De toekomst. Dat is het onderwerp van de lenteshow – yep, die van 2019 – van Xander Zhou tijdens de Men’s Fashion Week in Londen. De mannenkledingontwerper liet zijn creativiteit de vrije loop en showde wat de toekomst voor ons in petto heeft, als het aan hem ligt. Namelijk: felle contactlenzen, handdoeken als accessoires, futuristische zonnebrillen en extra armen. Én zwangere mannen.

Op de catwalk zien we elf mannelijke modellen met een bolle buik. Hoe we weten dat dit niet ‘gewoon’ een bierbuik is? Een paar mannen houden expres hun shirt omhoog en omarmen hun baby belly. Op een van hun shirts staat bovendien de opdruk ‘New World Baby’.

Bron: HLN