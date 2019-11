Het is weer tijd voor adventskalenders, want aftellen naar the happiest time of the year doe je – uiteraard – met de leukste kalender ooit! Speciaal voor de maand december kun je zo’n kekke kalender kopen waarbij je elke dag één vakje mag openen tot kerstavond. En achter al die vakjes zitten natuurlijk piekfijne cadeautjes verstopt. Vierentwintig dagen lang cadeautjes, welk kind wil dat nou niet?

Lees ook:

Ein-de-lijk! H&M lanceert populaire ‘Baby Exclusive’-lijn nu voor grotere kinderen

Dick Bruna kerststal à € 19,95

Peuter thuis? Dan is dit is de kalender die je voor je mini-mensje moet hebben. Hallo, Nijntje speelt de hoofdrol. En het staat ook nog leuk in huis. Knus onder de kerstboom bijvoorbeeld.

Bestel ‘m hier!

MyMuesli Frozen à € 74,90 (eerder € 89,90!)

De coolste adventskalender als je kind gek is op Frozen (Elsa!). Plus: eten (maar liefst twintig mini-muesli’s in zes smaken) én cadeautjes. Nog een tip: achter een bijzonder deurtje wacht een verrassing waarmee je zelf aan de slag kan. Dat belooft veel goeds!

Bestel ‘m hier!

Playmobil adventskalender à € 33,84

Playmobil never gets old! Er zijn veel verschillende varianten van de adventskalender, maar déze kerststal met elfen is onze favoriet. De elfen hebben hun handen vol om de cadeautjes die de kinderen aan de Kerstman hebben gevraagd op tijd af te krijgen. Aan jouw koter (elfje!) de leuke taak om elke dag een vakje open te maken.

Bestel ‘m hier!

Houten adventskalender à € 17,99

Creabea-moeders (of vaders) verzamelen! Deze houten adventskalender kun je zelf pimpen en inrichten. Geef ‘m een likje verf, behang ‘m met strikjes en stop ‘m vol met lieve briefjes en – uiteraard – kleine cadeautjes voor de kinderen Et voilà: de familie-adventskalender is een feit. Bonuspunten? Deze adventskalender is duurzaam, want volgend jaar kun je ‘m gewoon weer gebruiken. Handig!

Bestel ‘m hier!

LEGO friends à € 39,99

Zijn je kindjes gek op LEGO? Met deze adventskalender zit je goed! Achter elk deurtje zit een klein cadeautje verstopt. Elke dag, tot aan Kerstavond, zie je de LEGO-verzameling groter worden. Is het een voertuig of een splinternieuw minifiguur? Misschien zelfs de Kerstman? Find out kinders!

Bestel ‘m hier!

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Famme.nl, beeld: Ladylemonade.nl