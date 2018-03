Speciaal voor ons ‘zusje’ Kek Mama heeft de Apenheul – het groene bos in Apeldoorn waar apen gewoon los lopen – een geweldige aanbieding. Het park geeft lezeressen megakorting op een kaartje in het Kek Mama-weekend op 7 en 8 april.

Als je nu bestelt, betaal je slechts € 10,- voor een kaartje.

Dit wil je weten

• Meer dan de helft van de apen loopt los tussen de bezoekers

• Gratis ‘apenspotkaart’ voor kinderen

• De dierenverzorgers geven leuke presentaties over de dieren

• Kinderen kunnen zich uitleven als een aap in het ‘Na-aaphuis’ en de vele andere speelplekken in het park

• Lekker relaxen met een hapje en een drankje op het terras naast het ‘gorilla-eiland’

• De Lazy Monkey-koffie is top

• Het Apenheul Natuurbehoudfonds zet zich wereldwijd in voor apen die in het wild leven. Met een bezoek aan Apenheul draag je automatisch je steentje bij aan natuurbehoud

Ook belangrijk

• Open van 10.00 tot 17.00 uur

• Parkeren kost € 8,30 per dag

• Het actieticket is alleen geldig op 7 óf 8 april 2018. Je kiest bij het bestellen al op welke dag in het weekend je naar Apenheul gaat

• Bestel nu kaarten in de voordeelshop via KEKMAMA.NL/APENHEUL

*Exclusief €0,70 administratiekosten. Het actieticket is alleen geldig op 7 of op 8 april 2018. De actie loopt zo lang de voorraad strekt. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor geld. Restitutie niet mogelijk.