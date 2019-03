Een peuter die groente eet, zó krijg je het voor mekaar

Etenstijd! Heb jij thuis elke avond ruzie met je peuter? Worden de stronken broccoli door de keuken gegooid, belanden de doperwten in het rechterneusgat en wordt er een kunstwerk gemaakt met de rode bieten? You’re not in this alone.

Daarbij zijn er een aantal tips en trucs waardoor je peuter (misschien) wat beter gaat eten. Komen ze:

Tip 1: Hou je hoofd koel

Maak zin in dit eetfeestje! Het is heus een uitdaging als je lieveling direct nee schudt bij het zien van het bordje met groente. Toch is het belangrijk om de rust zelve te zijn én te blijven. You got this! Praat met je peuter, zing een liedje, breng de lepel met groente spelenderwijs in beeld.

Tip 2: Blijf herhalen

Geef niet te snel op. Je peuter lust meer dan je denkt. Het kan zo zijn dat de smaak van de courgette niet in de smaak valt máár blijf het ‘m aanbieden. Niet twee of drie keer, maar gerust tien tot vijftien keer. Yes, geduld is een schone zaak (en jouw eten wordt koud, #momlife). Een klein muizenhapje per keer is overigens voldoende, dwing je kind vooral niet om meteen hele porties naar binnen te werken. Dat werkt averechts.

Tip 3: Boterhammen are not their, your best friend

Is er een uur verstreken? Geef het op, voor vanavond dan. Ruim de tafel af! Probeer nog wel een toetje of een stuk fruit aan de peuter te krijgen. Kanttekening: compenseer het gebrek aan groente niet met een boterham. Je kleine onthoudt alles en als je hem een boterham met pindakaas en hagelslag geeft word je daar de volgende dag op teruggepakt.

Tip 4: Eet op tijd

En met op tijd bedoelen we voor 18.00. uur Een moe kind eet sowieso niet goed. Plus: misschien werkt het wel om een keer de warme maaltijd in de middag te serveren. Nood maakt creatief, experimenteer!

Tip 5: Remember! Het komt goed

Een baby, peuter, kleuter die goed z’n groente eet, die is er. Maar komt in kleine getale. Het ‘creëren’ van een goede eter is vallen en opstaan. En geduld hebben. Zeg maar gerust engelengeduld. Maak je vooral niet te veel zorgen. Is je kindje actief en gezond? Groeit hij normaal? Dikke prima. Kinderen hebben zo hun periodes. Net zoals jij als moeder.

