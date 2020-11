Onderzoek toont aan: hoe groter je billen, hoe slimmer je kinderen

Billen, je hebt ze in allerlei vormen en maten – maar allemaal zijn ze even aantrekkelijk. En nu is er een éxtra reden waarom je happy moet zijn met je mooie, ronde achterwerk. Onderzoek toont namelijk aan: hoe groter de billen, hoe slimmer je kinderen worden.

Nu denk je waarschijnlijk: ‘Huh, hoe kan mijn kont nou voor intelligentie zorgen?’ Nou, wij leggen het je uit. En dat lekkere stuk chocolade kan je gewoon nemen, want laat je billen maar lekker curvy zijn.

Onderzoek

Onderzoekers van de Universiteit van Pitsburgh tonen aan dat de ontwikkeling van de hersenen samenhangt met het vet op de billen van de moeder. Hoeveel vet daar namelijk is opgeslagen, heeft alles te maken met hoe intelligent jouw kind wordt. Gooi al die dieetboeken van Sonja Bakker dus maar de deur uit, want die stevige heupen en billen zorgen voor een kleine Einstein. Ha.

Intelligentie

Hoe het precies zit? Het vet op de billen en heupen zorgen voor de aanmaak van het stofje ‘docosahexaeenzuur’. Een moeilijk woord, maar eigenlijk speelt dit stofje een belangrijk rol bij de ontwikkeling van de hersenen van jouw kleintje. En je raadt het al, hoe groter de billen, hoe meer aanmaak van dit stofje. Wat zorgt voor méér intelligentie bij jouw kleintje. Kortom: je billen zijn belangrijker dan je denkt, dus pak dat stuk chocolade er maar bij. En neem het onderzoek uiteraard met een kleine korrel zout, want het is natuurlijk níet zo dat mensen met ronde billen sowieso een heel slim kind krijgen, net zoals mensen met een plat achterste niet een heel matig lerend kind krijgt.

Bron: Beautify| Beeld: iStock