Guilty! 10x dit doen (bijna) álle zwangere vrouwen

Zwanger zijn: het is het mooiste wat je kunt overkomen als vrouw. Maar bij zo’n zwangerschap horen natuurlijk ook de nodige kwaaltjes en gekke cravings. En déze 10 dingen doen (bijna) álle zwangere vrouwen.

Bewust of onbewust… Raise your hand if you’re guilty!

Héél, héél, héél veel eten. Tja, ik eet tenslotte nu voor twee, hé schat 😉 De grote van je baby vergelijken met een stuk fruit. Hoera je bent nu 20 weken zwanger! De baby is nu nét zo groot als een banaan… In je buik prikken zodat je baby gaat bewegen. Ja! Kijk schat, daar is ‘ie (Ha!) De hele tijd tegen je buik aanpraten. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat je een gesprekspartner hebt. Vooral eentje die (nu nog) heel goed luistert… De meest bizarre eetcombi’s snaaien en zonder schaamte naar binnen werken. Een augurk met slagroom, patat dippen in de milkshake en chocolade ijs met chips. Tja, blame it on the hormones. Het huis de grootste schoonmaakbeurt óóit geven. Pfoe, wat een zooitje is het hier! De nesteldrang is REAL, ladies! Sla die vuilniszakken maar vast in 😉 Hé, die buik is ook wel een handig tafeltje. Over multifunctioneel gesproken. Jij hoeft voortaan geen tafel meer te dekken, jouw buik is dé perfecte vervanger. Binnen 1 minuut kan jij tien verschillende moods hebben. Tja, al die hormonen hé… Voordat je het weet barst je in tranen uit of lig je vierkant van het lachen. Je kan er niks aandoen, het zijn de hormonen. Je gebruikt je zwangerschap als excuus. Schat, wil jij alsjeblieft de vuilnis buiten zetten? Ik ben zwanger… én het regent… Altijd je buik aaien. Jij kan géén seconde van je buik afblijven, en stiekem snappen wij wel waarom. Zo’n klein wondertje is toch ook heerlijk!

