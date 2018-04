Eindelijk: Chrissy Teigen verklapt hoe celebs na een bevalling zo snel weer slank zijn

Van model en presentatrice Chrissy Teigen weten we: ze heeft het hart op de tong. De vrouw van John Legend laat zich dikwijls uit over kwesties waar geen showbizzcollega iets over zou durven zeggen. Zo doet ze nu een boekje over één van de grootste mysteries uit Hollywood: hoe het toch in hémelsnaam mogelijk is dat sterren na de geboorte van hun kindje hun oude lichaam zo onmenselijk snel weer terug hebben.

Magische krachten

Want zeg eerlijk: hoe frustrerend is het om te zien dat Doutzen na één keer te knipperen met haar ogen meer blokjes ná haar zwangerschap heeft dan ervoor? En dat Beyoncé – die de grootste baby bump ever had – na haar tweeling binnen mum van tijd haar waanzinnige wespentaille terughad? Héél frustrerend, aangezien de doorsnee vrouw na maanden (of zelfs jaren) nog niet haar oude, fitte lijf terug heeft. Welke magische krachten gebruiken de sterren waar wij geen weet van hebben?

Het voordeel dat sterren hebben

Geen, onthult Chrissy in Today. Maar waar het gros van de net bevallen vrouwen er alleen voor moet zorgen dat ze weer in shape komt, hebben de sterren een heel groot voordeel: er staat een leger aan personeel voor ze klaar dat ze op alle mogelijke manieren kan helpen.

‘Dit is niet normaal’

‘Mensen in de spotlights hebben alle hulp van de wereld om al die babykilo’s kwijt te raken,’ aldus Chrissy. ‘Ik denk dat veel mensen denken dat beroemdheden zo snel weer fit zijn, maar dat zijn ook de enige zichtbare grote voorbeelden,’ benadrukt ze het scheve beeld dat daardoor ontstaat. ‘Wij hebben voedingsdeskundigen, diëtisten, personal trainers, volledige schema’s en nanny’s die op de kleintjes passen als wij aan onszelf werken. Wij hebben mensen die het mogelijk maken voor ons dat we weer in shape komen, maar niemand zou moeten denken dat dat normaal is. Dit is allesbehalve realistisch,’ aldus Chrissy.

Knoop dit goed in je oren

Applaus voor Chrissy, die momenteel zwanger is van haar tweede kindje. Dit zijn de woorden die we vaker zouden moeten horen, vinden wij. Vergelijk je persoonlijke situatie vooral nooit met die van een celeb, want die strijd is never nooit te winnen.

Beeld: Getty Images