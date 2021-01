Zo knip je het haar van je kind tijdens lockdown (kapster geeft raad)

Dat je zelf niet naar de kapper kan, daar heb je je bij neergelegd. Met haarverf pakketjes en uitgroeioplossingen van de kapsalon, kom je al een heel eind. Het knippen van je partner kun je inmiddels ook, maar dan je kinderen. Hoe zorg je ervoor dat die koters er ook een beetje fatsoenlijk bijlopen? Kapster Naomi geeft tips.

Een klein beetje een verwilderde coupe bij kids staat misschien wel schattig en nonchalant, maar zodra ze door hun lokken het bos niet meer zien, is het tijd om in te grijpen. Hoe? Dat legt Naomi graag uit. ‘De iPad is in dit geval je allerbeste vriend.’

Oeps, sorry; je oor

Zorg ervoor dat het kleine grut rechtop zit, is de belangrijkste tip.

Naomi: ‘Geef ze een iPad, zodat ze stil zitten, maar leg die niet op hun schoot. Als ze naar beneden kijken, terwijl je ze knipt, wordt het schots en scheef. Dat wil je natuurlijk niet. En die iPad is misschien niet zo opvoedtechnisch verantwoord, maar wel dé manier om je kind stil te laten zitten. Zo voorkom je in ieder geval het ‘oeps, sorry; je oor’.’ Skip de keukenschaar

Net als bij de mannen geldt: laat die keukenschaar links liggen.

Naomi : ‘Het lijkt misschien handig, knippen met een keukenschaar, maar die zijn er gewoon niet voor gemaakt. Je knipt dan vaak teveel, niet goed recht. Dus ga voor een kappersschaar – die kun je online bestellen. Dan, ook belangrijk, zorg dat de stoel hoog genoeg is en dat jij ook niet teveel naar beneden hoeft te kijken. Zo krijg je het beste resultaat.’ Schone lokken

Vette coupe? Dat geeft niet, het gaat vooral om de haarstylingsmiddelen.

Naomi: ‘Ook voor kinderen geldt: ga voor schone lokken. Zorg dat alle gel, haarlak en wat voor restjes dan ook, eruit zijn.’ Lange coupe knippen

Dan het knippen zelf; heeft je kind lang haar? Volg deze tips.

Naomi: ‘Eigenlijk is het knippen van lang haar makkelijker dan van kort haar, er kan niet zoveel fout gaan. Maar er moet ook weer niet teveel af en het moet recht. Dus; zorg dat het haar echt goed nat is, kam alles naar achter en knip het recht af. Zo knip je de puntjes het beste bij. Lang haar en een pony? Die kun je natuurlijk netjes naar voren kammen en met een kam recht houden. Zo gaan alleen echt de puntjes eraf die je eraf wil hebben.’ Kort koppie knippen

Tips voor het knippen van een kind met kort haar? Komen ze.

Naomi: ‘Ga je alleen met een schaar aan de slag? Dan is het prima als het haar nat is. Zodra er een tondeuse bij komt kijken, is het belangrijk dat het helemaal droog is. Ga je knippen? Knip dan de oren vrij en werk met de haargrens mee. Dus trek het naar beneden en niet omhoog als je het knipt, zo kun je zien hoeveel je wegknipt. Ga je bij jongens de nek weg scheren en hebben ze langer haar? Haal dan écht alleen het overgebleven haar weg. Anders krijgen ze een jaren ’60 bloempotkapsel en dat wil volgens mij niemand.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief