Hannah werd na de eerste date zwanger van een drieling: ‘Ik was gewoon aan de pil’

Als je iemand leert kennen die je heel erg leuk vindt, dan begin je met een eerste etentje, een eerste keer seks, elkaars familie ontmoeten… Bij de 29-jarige Hannah liep alles compleet anders.

De Britse Hannah ging namelijk voor het eerst met Ben op date, en raakte per ongeluk zwanger van hem. En niet zomaar zwanger, maar zelfs driedubbelzwanger. Voor ze het wist, zag ze drie baby’s op een echo.

Nog een

Hannah was zelfs gewoon aan de pil toen ze seks had met Ben. Maar ze werd niet ongesteld, maar kreeg een vreemde bloeding. Toen is ze gelijk naar het ziekenhuis gegaan om zich te laten controleren. “Ik belde Ben op en hij kwam naar het ziekenhuis. Artsen dachten toch aan een zwangerschap of een miskraam. Toen ze de echo maakten, zei de verloskundige: “Daar is een hartslag. En daar is een tweede hartslag. En daar is de derde”, zegt Hannah in The Sun.

Daten

Het gaat niet om een eeneiige drieling, maar om drie losse eitjes die los van elkaar bevrucht zijn geraakt. “Mijn lichaam had het dus niet alleen voor elkaar gekregen zwanger te worden terwijl ik aan de pil was. Het heeft zelfs drie eicellen tegelijk geproduceerd en ze waren allemaal bevrucht”, aldus Hannah. Ze besloot gelijk om alle baby’s te houden en samen met haar nieuwe liefde de kinderen op te voeden. “Tijdens mijn zwangerschap zijn we pas echt gaan daten, dat was wel apart”.

Gezin

Na een zwangerschap van 32 weken zijn de drie kinderen van Ben en Hannah geboren: Ella, Lester en Kasey. Ben bleef al die tijd aan de zijde van Hannah en werd een trotse vader. Uit een eerdere relatie had Hannah al twee dochters, Megan en Charlie. Na 18 dagen mocht de drieling uit het ziekenhuis mee naar huis en toen hebben Ben en Hannah gelijk maar besloten dat ze samen gingen wonen. Het ging allemaal anders dan gepland, dus. Maar het gezin is dolblij. Hannah: ‘Dat ik moeder werd van deze kinderen terwijl ik de pil slikte, dat heeft denk ik zo moeten zijn. Zij zijn mijn wondertjes en zijn meer dan welkom in ons leven’.

Woman fell pregnant with triplets on first date despite being on the pill.https://t.co/JCaiwGWVsR pic.twitter.com/4Umzix5lrV — LADbible (@ladbible) February 19, 2019

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!

Bron: The Sun | Beeld: iStock