Hartverscheurend: Kurt’s vriendin overleed tijdens de zwangerschap, nu zoekt hij au pair voor tweeling

Afgelopen mei overleed Kim van der Hoef (25) plotseling. Ze was op dat moment zeven maanden zwanger van een tweeling. Terwijl Kim gereanimeerd werd in het Radboudumc in Nijmegen, werden de kindjes met een keizersnee gehaald. De doodsoorzaak is onbekend en wordt nog steeds onderzocht.

Ondanks het grote verdriet moet kersverse papa Kurt door. Nu doet hij een bijzondere oproep op Facebook. De Nijmegenaar zoekt namelijk oppashulp voor zijn twee kleintjes, Tess en Raff. Zijn bijzondere post is inmiddels bijna 4000 keer gedeeld.

Oproep

‘Ik ben vanaf medio augustus op zoek naar een lieve, zorgzame, actieve, flexibele, geduldige, enthousiaste kinderoppas/au pair, die ervaring heeft met kinderen, het leuk vindt om mee te helpen met het verzorgen en opvoeden van baby’s en veel liefde aan de tweeling wil geven,’ aldus Kurt in zijn post.

De au pair moet minimaal 21 jaar zijn, ervaring hebben in het verzorgen van baby’s en bereid zijn om Kurt samen met de twee oma’s van de kindjes en kinderdagopvang te ondersteunen bij het verzorgen en opvoeden van de tweeling. Het gaat volgens Kurt om zo’n dertig uur per week.

‘Kim is onvervangbaar’

Als enige overgebleven ouder en tevens kostwinner weet Kurt dat hij dit niet alleen af zal kunnen. ‘Kim is weggevallen en die leegte is onvervangbaar. Wel hoop ik dat we de kinderen met alle ondersteuning zoveel als mogelijk kunnen opvoeden zoals Kim het gewild zou hebben.’ Volgens Kurt hebben zich al meerdere geschikte kandidaten gemeld.

‘Naar huis gaan stel ik uit’

‘Tess en Raff maken het naar omstandigheden goed,’ vertelt Kurt aan het AD. ‘Omdat ze te vroeg geboren zijn, liggen ze nog wel in het Radboudumc. Binnenkort gaan ze voor het eerst zelf proberen uit de fles te drinken.’

Vanwege de ziekenhuisopname van de kindjes verblijft Kurt in logeerhotel Ronald McDonald-huis. ‘Ik ben ook nog hier, omdat ik het moeilijk vind om thuis te komen. Ik stel het uit, omdat ik daar geconfronteerd word met de spullen die Kim en ik samen gekocht hebben en hebben uitgezocht voor onze gezamenlijke toekomst,’ biecht de nieuwbakken vader op.

Crowdfundingsactie

Vrienden van Kurt zijn dinsdagmiddag tevens een crowdfundingsactie gestart om Kurt extra te steunen. ‘Onze hoop met deze actie is ten eerste om concrete hulp te bieden en de financiële zorgen wat te verlichten,’ schrijven ze op Facebook. ‘Ten tweede willen we met deze actie laten zien dat we met liefde en verbondenheid om Kurt en de tweeling heen staan, dat de wereld niet alleen maar de harde en helse plek is die het nu lijkt, en dat ze er niet alleen voor staan.’

