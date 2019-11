Me-time klinkt heerlijk, maar ook als moeilijk te bereiken. Zeker als je een gezin hebt met kleine kinderen die je aandacht vragen. Naast werk, sport, vrienden en je relatie, is er dan alleen nog tijd over voor slaap. Dus hoezo me-time? Hoe doe je dat?

Dat me-time creëren niet goed lukt kan je gefrustreerd maken, waardoor je de neiging hebt om het hele fenomeen maar te negeren. Toch blijkt uit onderzoek dat een dagelijks portie me-time je productiviteit en gelukshormonen verhoogd. Het goede nieuws is: me-time hoeft niet lang te duren. Een paar minuten per dag iets voor jezelf doen is al genoeg.

Aan de slag

Het gaat dus niet zozeer om de hoeveelheid tijd die de me-time bevat, maar eerder dat het iets is wat echt voor jou, en voor jou alleen is. Hoe pak je dat nu aan?

1. Communiceer

Ben je samen met een partner? Vertel dan dat je behoefte hebt aan een moment voor jezelf. Het fijnste is om er een vast moment of ritueel van te maken. Bijvoorbeeld: als de kinderen op bed liggen, ga jij een kwartier met een masker op zitten luisteren naar een podcast of iets dergelijks. Als je partner weet dat dit elke dag zo is, en dat je dan even niet gestoord wil worden, wordt dit jouw eigen moment op de dag. Heb je geen partner? Probeer dan op andere momenten jouw tijd te pakken. Bijvoorbeeld op werk als er geen kinderen zijn om op te letten. Neem een keer op de dag bijvoorbeeld je telefoon mee naar een rustig plekje, zit ‘m op stil en speel er een paar minuten een spelletje op wat je leuk vindt.

2. Kwaliteit over kwantiteit

Zoals gezegd: het hoeft niet lang te duren die tijd voor jezelf. Als je maar iets doet wat je echt fijn vindt. Zijn de kinderen naar school en moet jij naar je werk? Zet dan nog even een kopje koffie en drink die in alle rust op. Kost je een kwartier, maar een welbesteed kwartier. Zolang je iets doet wat je echt fijn vindt, ga je er extra van genieten zodra je jezelf toestaat om de tijd te nemen.

Bron: HLN.be | Beeld: Pexels