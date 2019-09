Heftig: ouders weigeren chemotherapie voor zoontje en raken gezag kwijt

Een heftig verhaal uit Amerika: twee Amerikaanse ouders zijn het gezag over hun 4-jarig zoontje Noah kwijtgeraakt, nadat ze hem weigerden chemotherapie te geven. Het jongetje heeft kanker en chemotherapie zou zijn laatste redmiddel zijn. Inmiddels heeft de oma van het jongetje de voogdij.

Ouders Taylor Bland en Joshua McAdams geloven niet in chemotherapie en willen hun zoontje genezen met ‘alternatieve behandelingen’. In plaats van chemo behandelden ze Noah met kruiden, cannabis en extra zuurstof.

De zaak kwam aan het licht toen Noah en zijn ouders niet kwamen opdagen voor een chemosessie. De ouders verlieten de staat ‘op zoek naar alternatieve homeopathische behandelingen’. Een klopjacht werd geopend. Uiteindelijk werden Joshua en Taylor samen met Noah teruggevonden in Kentucky.

Sindsdien – dit was eind april – staat het jongetje onder toezicht van de Kinderbescherming en woont hij bij de moeder van Taylor. Vervolgens bepaalde een rechter dat Noah de volledige door gespecialiseerde kinderartsen voorgeschreven reeks chemotherapieën moest afmaken. Buiten de wil van zijn ouders om.

Verwaarlozing

Inmiddels hebben Joshua en Taylor beloofd dat ze de chemotherapie zullen hervatten en doorzetten, maar hier gelooft de rechter niet in. In zijn uitspraak spreekt hij dan ook van een ‘substantieel risico op onmiddellijke verwaarlozing.’ Hij vreest dat de ouders, samen met Noah, opnieuw zullen vluchten. ‘Zonder interventie van de autoriteiten zou Noah verstoken blijven van noodzakelijke medische hulp.’

De rechter verwees onder meer ook naar een incident waarbij de moeder in het ziekenhuis een katheter uit het armpje van het kind trok zonder medische toelating. ‘Het kind bij zijn grootouders houden is de enige manier om de gezondheid van Noah te verzekeren.’

Gebroken

‘De ouders zijn uiteraard gebroken,’ reageert hun advocaat. ‘Noah gaat nu door een absoluut traumatische medische ervaring, en dat zonder zijn vader en moeder.’

Overigens mogen Taylor en Joshua hun zoontje wel bezoeken bij zijn oma. Ook mogen ze aanwezig zijn bij doktersafspraken, zolang het onder toezicht is.

Acute leukemie

Noah werd in april gediagnosticeerd met acute lymfoblastaire leukemie, hij was toen drie jaar oud. Volgens dokters is chemotherapie de enige optie om zijn leven te redden, andere therapieën kunnen het jongetje niet helpen.

De kracht van homeopathie

Maar hoezeer de artsen ook aandringen, Noah’s ouders denken er anders over. Zij willen alternatieve middelen gebruiken, zoals medicinale cannabis, vitamines, paddenstoelthee, kruidenextracten, alkalinewater en een aangepast dieet.

