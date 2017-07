Heftige menstruatie? Dan is je bevalling waarschijnlijk ook geen pretje

Een bevalling is sowieso niet niks, maar wie elke maand gevouwen zit vanwege de heftige krampen van haar menstruatie, mag zich er blijkbaar helemaal goed op voorbereiden. Je ongesteldheid zou namelijk een indicatie geven van de pijn tijdens de geboorte van je kind.

‘De eerste fases van een bevalling lijken erg op menstruatiekramp,’ vertelt gynaecoloog Dasha Fielder aan Daily Mail. ‘Behalve dan dat je pijn tijdens menstruatie consistent is. Tijdens een bevalling wordt het namelijk alleen maar erger totdat de baby is geboren.’

De pijnen lijken zo op elkaar omdat in beide situaties de baarmoeder samentrekt en de baarmoedermond zich opent om er iets door te laten. ‘Het begin van de bevalling, waar de baarmoedermond van nul naar vijf centimeter gaat, is goed te vergelijken met menstruatiekramp. De weeën komen meestal tussen de twintig of dertig minuten, precies zoals de maandelijkse pijn.’ Dat is ook de reden dat veel vrouwen pas naar het ziekenhuis gaan als ze vier tot vijf centimeter ontsluiting hebben.

Wil je niets meer missen van VIVA Mama? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 4 nummers voor maar €9,95 of 8 nummers voor €19,95.

Bron Daily Mail | Beeld Sanoma Beeldbank