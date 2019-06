Het huiswerk van je kind maken, oké of niet? 8x jullie mening

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Is het oké om het huiswerk van je kind te maken?

VIVA-forummer E. heeft een dilemma. Haar dochter (15) moet voor Engels opdrachten maken uit een werkboek. Als ze dit niet af heeft krijgt ze geen bonuspunten op haar toets en die heeft ze hard nodig! Het zijn 50 opdrachten en haar dochter heeft er nog maar drie af terwijl het deze week ingeleverd moet worden. Nu overweegt E. om zelf de opdrachten te maken zodat haar dochter de bonuspunten krijgt. Ze twijfelt en vraagt advies bij haar mede-forummers. Hier lees je hun meningen:

Zeilboot76 : ‘Nee, zelf op de blaren laten zitten.’

: ‘Nee, zelf op de blaren laten zitten.’ Cateautje : ‘Nee! Daar leert zij niets van. Je kan het samen doen en daarmee bedoel ik dat je ieder antwoord na kunt kijken zodra zij die heeft gemaakt. Gezellig aan tafel samen met wat te drinken en te knabbelen.’

: ‘Nee! Daar leert zij niets van. Je kan het samen doen en daarmee bedoel ik dat je ieder antwoord na kunt kijken zodra zij die heeft gemaakt. Gezellig aan tafel samen met wat te drinken en te knabbelen.’ Poldervrouw : ‘Nee.. iets met billen en blaren. Dat had ze maar op tijd moeten beginnen. Als ze zelf niet die verantwoording draagt dan zal ze het zeker niet leren als jij het doet. Ze staat er al niet best voor en ze heeft blijkbaar niet de motivatie om het op te pakken. Telefoon weg, beneden aan de keukentafel en jij er naast.. En ZELF laten doen. Alleen maar zorgen dat ze het maakt. Ik zou ook niet de antwoorden nakijken, wat leert ze daar dan van?’

: ‘Nee.. iets met billen en blaren. Dat had ze maar op tijd moeten beginnen. Als ze zelf niet die verantwoording draagt dan zal ze het zeker niet leren als jij het doet. Ze staat er al niet best voor en ze heeft blijkbaar niet de motivatie om het op te pakken. Telefoon weg, beneden aan de keukentafel en jij er naast.. En ZELF laten doen. Alleen maar zorgen dat ze het maakt. Ik zou ook niet de antwoorden nakijken, wat leert ze daar dan van?’ Bloem1970 : ‘Telefoon inleveren, eerst de opdrachten maken, dan telefoon terugkrijgen. Je leert haar vooral dat ze er toch wel mee weg komt als jij het gaat maken.’

: ‘Telefoon inleveren, eerst de opdrachten maken, dan telefoon terugkrijgen. Je leert haar vooral dat ze er toch wel mee weg komt als jij het gaat maken.’ Oudblond : ‘Natuurlijk niet. En ik zou er geen strijd over voeren: Haar opleiding, haar toekomst, haar huiswerk. Niet alles komt je aanwaaien, soms moet je gewoon inspanningen leveren om iets te bereiken of aan voorwaarden te voldoen.’

: ‘Natuurlijk niet. En ik zou er geen strijd over voeren: Haar opleiding, haar toekomst, haar huiswerk. Niet alles komt je aanwaaien, soms moet je gewoon inspanningen leveren om iets te bereiken of aan voorwaarden te voldoen.’ Tamara-Z : ‘Ik heb iets soortgelijks gehad met mijn zestienjarige zoon. Hij moest boek verslagen maken. Wij hebben het samen gedaan. Beide het boek gelezen en en er toen voor gaan zitten om het te maken. Misschien een idee om het ook samen te doen?’

: ‘Ik heb iets soortgelijks gehad met mijn zestienjarige zoon. Hij moest boek verslagen maken. Wij hebben het samen gedaan. Beide het boek gelezen en en er toen voor gaan zitten om het te maken. Misschien een idee om het ook samen te doen?’ MinkeDeWit : ‘Ik zou het wel doen. Sterker nog, ik heb het ook wel gedaan. Onder andere een werkboekje voor wiskunde waar uren werk in zat, vooral grafiekjes kleuren e.d. Dochter pakte dat de avond voor het inleveren en toen bleek het dus tegen te vallen.’

: ‘Ik zou het wel doen. Sterker nog, ik heb het ook wel gedaan. Onder andere een werkboekje voor wiskunde waar uren werk in zat, vooral grafiekjes kleuren e.d. Dochter pakte dat de avond voor het inleveren en toen bleek het dus tegen te vallen.’ Artricks: ‘Als leerkracht Engels: absoluut niet! Je kind met oefeningen helpen is iets anders dan het werk in haar plaats te doen. Hoe kan ze op die manier groeien? Wat leert ze daar nu mee? Dat ze wint als ze geen zin heeft, want jij lost het toch wel even voor haar op. Als leerling ben je ook wel een beetje verantwoordelijk voor je eigen leerproces, kom op. Als er geen moeite in gestoken wordt, zal er ook niets nuttigs uit komen. Jammer voor haar.’

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock