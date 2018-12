Hey sexy mama: zo maak je het weer leuk in bed

‘En wat betreft de seks: dat is bij ons geen enkel probleem. We zijn alweer zo’n beetje begonnen!’ appt een vriendin die twee weken geleden is bevallen me optimistisch. Ik lach hardop. Dat arme schaap, die denkt nog dat het allemaal wel zal meevallen. Als jonge ouder hou je jezelf continu voor de gek door steeds weer te denken dat je het ergste hebt gehad. Vol trots bazuin je rond dat je kind al na een maand doorslaapt, maar dan komen de tandjes. Stoer bluf je dat je luiers verschonen niet eens zó vies vindt, maar je piept wel anders wanneer je kind vlees begint te eten. En laten we eerlijk zijn: je moet ook wel vol goede moed blijven, anders hou je het simpelweg niet vol. Ik kijk nog eens naar mijn telefoonscherm. Het staat er echt. Ik overweeg haar optimisme vakkundig de nek om te draaien met een licht gefrustreerd verhaal over hoe het bij mij ging, vlak na de bevalling. Dat ook ik het al heel snel tijd vond voor wat lichte actie in bed. En dat ik na het eerste voorzichtige gefriemel opgelucht besloot dat mijn vriend en ik anders waren dan al die ouders die elkaar amper nog aanraken. Dat we tegen elkaar jubelden: met ons komt het goed! Sterker nog: met ons is nooit iets mis geweest! Oh boy, wat wist ik weinig.

Geen absolute prioriteit

Nu, bijna drie jaar later, kan ik in alle eerlijkheid zeggen: met ons kwam het heus niet altijd goed. En nog steeds: na lange werkdagen zinken we geregeld met de ruggen naar elkaar in coma. En vaak ligt dan ook nog eens de peuter, die nachtmerries heeft, overdwars tussen ons in te snurken. En ik ben hier best hippie-achtig in, maar seksen naast een licht slapend jongetje, dat laatst tijdens het ontbijt het liedje Borsten borsten borsten inzette terwijl hij in mijn decolleté probeerde te wroeten: ik weet het niet. Aan gebrek aan liefde heeft het bij ons nooit gelegen. En eigenlijk zijn die eerste drie jaar als ouders best soepel verlopen. Toch is ergens onderweg ons seksleven op het tweede plan terechtgekomen. En ja, dat had veel te maken met moe en druk, maar ook wel met andere dingen. Zo is er allereerst veel poep (aan je handen, aan het verschoon- kussen) en poep is niet opwindend. Of: ieder zijn ding, maar ík kan er niks mee. En dan is er ook nog eens heel veel geknuffel met je kind. Eindeloos veel kusjes, in bad doen, over de haartjes aaien, oren schoonmaken, voetjes masseren. En door al dat gepriegel maak je zo veel serotonine aan, dat rampetampen (met wallen tot op zijn knieën) niet meer zo’n absolute prioriteit lijkt. En de allerdomste reden: een avond uitgaan, zoenen, flirten, elkaar helemaal klaarstomen voor een spectaculaire nacht en dan nét iets te veel drinken, naar huis waggelen en kwijlend in slaap denderen.