Vlogger De Huismuts: ‘Hield ik een manvrije vakantie, kwam ik Willem tegen’

Geheimen? Die heeft Rachel van Sas – bekend als vlogger De Huismuts – niet voor haar volgers. Alles wat ze meemaakt, slingert ze online, inclusief relatie-irritaties. ‘Ik wil het echte leven laten zien.’

Interview Milou van der Will | Foto Henrike Grijsen

Je laat veel van jezelf zien in je vlog. En onlangs deelde je ook de foto’s van je bruiloft met je 25.000 volgers. Twijfel je weleens of je iets privé wilt houden?

‘Hoe langer ik vlog, hoe logischer ik het vind om mijn kijkers juist bij alles te betrekken. Om te laten zien dat elk jong gezin dezelfde issues en onzekerheden heeft – ongeacht hoeveel volgers je hebt. En onze bruiloft was zo’n hoogtepunt in ons leven: dat wilden we maar wat graag delen, vooral ter inspiratie. Onze bruiloftsband heeft inmiddels al veel nieuwe boekingen: te gek. Als ik ergens enthousiast over ben, gun ik dat iedereen.’

Is dat het geheim achter je succes?

‘Ik denk dat mensen het leuk vinden om te zien hoe ik mijn leven leid. Misschien herkennen ze zich in me. Online is erg van het perfecte plaatje, maar ik laat juist het ‘echte’ leven zien. Als Willem en ik een ruzietje hebben, neem ik dat in mijn vlog mee. Dan zien mensen: gelukkig, zij zijn ook niet het perfecte koppel.’

Is hij je instagramhusband die steeds foto’s van je moet maken?

‘Dat was hij wel een beetje, maar dat is niets voor hem. Was hij eindelijk vrij van zijn werk, werd hij weer door mij opgetrommeld voor een fotosessie. Eerst op zoek naar locaties, dan poseren. En hij is van het type ‘twee keer klik en klaar’. Zo werkt het alleen niet. Er zit een heel concept achter mijn instagramfeed. Maar goed nieuws: ik krijg een leuke stagiaire die de rol van fotograaf op zich neemt.’

Waar heb je Willem ontmoet?

‘Op een dakterras in Marokko. Daar was ik met twee vriendinnen, omdat we klaar waren met mannen en scharrels en al dat gedoe. We wilden een manvrije vakantie.’

Dat is niet helemaal gelukt.

‘Nee. We kozen expres nog Marokko uit, tijdens ramadan. Lekker rustig, dachten we. Tot we op een avond op een dakterras zaten en twee Nederlandse mannen tegenkwamen. We raakten aan de praat, dronken nogal veel en hadden het zo gezellig dat we besloten hun laatste vijf dagen daar met z’n allen door te brengen. We propten al die backpacks in een te kleine huur-Fiat en gingen op roadtrip.’

En toen sloeg de vonk over.

‘Zeker niet, want Willem had een vriendin. Sterker nog: ik gaf hem liefdesadviezen, want hij worstelde met zijn relatie. Natuurlijk vond ik hem een leuke man, maar ik was net bedrogen door mijn ex. Een man die met mij vreemd zou gaan zou net zo’n klootzak zijn als hij. Nee, ik nam mijn taak als adviseur hartstikke serieus en pas toen hij na die vijf dagen weg was dacht ik: shit, misschien vind ik hem toch leuker dan ik dacht.’

En toen?

‘Mijn vriendinnen en ik trokken drie dagen de woestijn in. Geen bereik, geen contact met Willem. Terug in de bewoonde wereld kreeg ik een berichtje, zijn relatie was over. Ik raakte helemaal in de war, nu was het ineens een optie. Vanaf dat moment appten we de hele tijd. Ik dacht wel: loop ik het niet te romantiseren? Hoe lang ken ik hem nou? Vijf dagen. Wel vijf intense dagen, in een veel te kleine Fiat, maar toch… En toen stond hij dus op Schiphol te wachten. De volgende dag bleef hij slapen en is hij nooit meer weggegaan. We zijn er meteen serieus ingestapt. We dachten: we kunnen wel maanden gaan scharrelen en elkaar eerst rustig leren kennen, maar dit voelt zo goed, laten we ervoor gaan. Garanties heb je toch nooit.’

Sta je met alles zo in het leven?

‘Ja, ik ben een fladderaar. Ik kijk naar wat er op mijn pad komt en gá. Als ik val, dan maar hard. Daarin ben ik anders dan mijn ouders, die altijd meer voor veilig kozen. Ik ben een nieuw en onzeker beroep gaan doen, omdat ik mijn hart volgde. Toevallig heeft dat goed uitgepakt, maar als dat niet zo was geweest geloof ik dat er een ander pad voor mij bedoeld is.’

Qua relatie pakte die instelling ook goed uit, want jullie zijn onlangs getrouwd.

‘Ja, maar we zijn ook heel eerlijk geweest. Als je zo bent, kan het goed gaan, maar het kan net zo goed misgaan. Het is niet dat we er als twee naïevelingen in zijn gedoken. We hebben bewust ons hart gevolgd. Vooral de eerlijkheid is ons geheim, denk ik. Vanaf de eerste date spreken we ’s avonds naar elkaar uit: wat vond je leuk aan mij vandaag? En wat vond je gek? We zijn zo eerlijk met elkaar gestart dat we elkaar in korte tijd heel goed hebben leren kennen. En daardoor hebben we het zo fijn. Willem is de eerste partner aan wie ik niks zou willen veranderen. Voorheen had ik altijd wel dingetjes. Maar met hem is dat niet. Hij is gewoon goed zoals hij is.’

Is die eerlijkheid weleens slikken geweest?

‘Misschien alleen toen we in de eerste week van onze relatie heel romantisch in het park zaten en hij ineens zei: ‘Ik vind het echt zwáár irritant hoe jij popcorn zit te eten.’ Blijkbaar smakte ik erg of zo. We hebben er onwijs om gelachen, maar dat was wel even een awkward moment. Toch ben ik blij dat we dat soort dingen gewoon uitspreken, want dan wordt het nooit een probleem. Zo voorkom je ruzies.’

