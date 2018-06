H&M gaat samenwerken met dit magische kindermerk en wij willen álles hebben

De posters en accessoires van Mrs Mighetto zijn wereldwijd in vele kinderkamers te vinden. Zo’n beetje iedere jonge moeder – het merk bestaat pas sinds 2014 – kent de sprookjesachtige, dromerige illustraties en de magische figuren (en vindt ze zelf stiekem ook bijzonder mooi voor in huis). Voor zowel moeders als kinderen hebben we dan ook geweldig nieuws: Mrs Mighetto heeft de handen ineengeslagen met… H&M!

Volgende week al scoor je online een exclusieve kledingcollectie die H&M samen met de Zweedse designers van Mrs Mighetto ontwierp. De bekende figuren die je kent van de eigen producten van het merk komen terug op t-shirts, boxpakjes, jurken, broekjes, haaraccessoires en meer.

Voor in de kinderkamer

De lijn maakt deel uit van de het Baby Exclusive-label van H&M en is er speciaal voor de allerkleinsten, new borns en baby’s. Blauw, grijs en poederroze voeren de boventoon. Naast kleding heeft Mrs Mighetto zich ook gewaagd aan – hoe kan het ook anders – enkele hebberigmakende interieuritems voor in de kinderkamer. Prijzen zijn nog niet bekend, maar naar verwachting kun je uitgaan van de normale Baby Exclusive-prijzen.

Shoppen maar!

Mrs Mighetto x H&M is vanaf donderdag 14 juni exclusief verkrijgbaar in de webshop van de keten. Bekijk de campagnebeelden en een kleine sneak preview-video hieronder:

Beeld: H&M