Hoe bepaal je welke school het beste is voor je kind? 10x jullie mening

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: jullie mening over de schoolkeuze van je kind.

VIVA-forummer Z. wil haar kind graag laten inschrijven op een basisschool. Alleen is het kiezen van de juiste school lastiger dan gedacht. Veel scholen hebben tegenwoordig een continurooster. Alleen zou ze in verband met haar werk het liefst een klassiek rooster willen hebben. Daarnaast weet ze ook niet welke onderwijsfilosofie bij haar kind past.

Z. lijkt er maar niet uit te komen en vraagt om de mening van haar mede-forummers.

daenerys79: ‘Ik heb juist bewust gekozen voor een school met een continurooster. Dit geeft veel meer rust voor het kind en ik was bang dat ze misschien in het begin niet meer naar school zou willen na de lunch. Ook heb ik gekozen voor een school op loopafstand. Ook in verband met vriendjes die in de buurt wonen en voor speelafspraken. Tevens scoorde deze school erg goed bij de landelijke cito-uitslagen.’

‘Wij hebben gekozen voor een openbare basisschool omdat wij het belangrijk vinden dat er geen geloof aan hangt. Daardoor bleef er hier maar één school over. Na een aantal jaar zijn we geswitcht omdat deze school de kinderen niet de uitdaging kon bieden die ze nodig hadden.’ Tiktiktikwiebenik: ‘Eerst hebben wij naar de verschillende richtingen gekeken. Voor ons vielen streng christelijke scholen al af. Wij hebben uiteindelijk bij drie scholen een afspraak gemaakt en zijn gaan kijken en praten. De open dagen hadden wij helaas gemist. Bij de rondleiding kun je alvast sfeer proeven. Ik ben op mijn gevoel afgegaan en wat een beetje praktisch is. Wees er bewust van dat dingen ook kunnen veranderen en overal wel iets is wat je minder vindt. Zo zijn er in de klas van mijn zoon binnen één schooljaar vijf kindjes weggegaan en waren in de eerste drie schooljaren steeds één of twee van zijn juffen zwanger.’

‘Wij hebben voor het maken van een keuze voor een school voor onze dochter (ingeschreven toen ze één jaar was in verband met wachtlijsten) vier scholen bezocht op loop- en fietsafstand. Uiteindelijk gaf de school waar wij het beste gevoel bij hadden de doorslag. Kleinschalig, persoonlijk en geen overvolle klassen zoals op sommige scholen. Een paar kinderen uit de straat gaan er ook heen, dus dat is praktisch voor het geval je een keer omhoog zit met halen of brengen. En deze school biedt extra uitdaging voor kinderen die meer kunnen. We weten niet of onze dochter dat nodig zal hebben, maar wij vinden het een prettig idee dat die optie er is.’ -Nienke-: ‘Wij wilden juist wel graag een school met een continurooster (anders was het drie of vier dagen overblijf). Verder vond ik afstand van groot belang. We wilden graag een school op loop- of fietsafstand (ook voor kind zelf op termijn). We hebben toen onze zoon 2,5 jaar was een rondleiding gehad op een nabijgelegen school en die voelde voor ons beiden meteen zo goed, dat we verder nergens meer gekeken hebben.’

‘Voor mij was het vooral belangrijk dat de school dichtbij was. Toen bleven er drie scholen over. Eén school stond terecht als behoorlijk prestatiegericht en is een katholieke school, dus die viel af. School twee en drie zijn in grote lijnen gelijkwaardige scholen. Maar over één school had ik goede verhalen gehoord van een vriendin, die verder ook wel mijn type is. Dus ik ben daar gaan praten. De sfeer beviel me goed en dat is altijd zo gebleven. Maar het is een momentopname; een wisseling van directeur kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er dingen veranderen op school. Dus ga gewoon een paar scholen langs, laat je gevoel spreken, vraag eens rond bij collega’s, kennissen et cetera en kies dan een school die je aanspreekt.’ Lilaatje_x: ‘Zoals al gezegd is, zou ik me niet blind staren op dat continurooster want de kans is heel groot dat bijna alle scholen een continurooster gaan hanteren. Ik vind het ook jammer want het kost mij ook meer opvang, maar het zij zo. Ik ga persoonlijk voor mijn tweede kind goed opletten hoe Cito/prestatiegericht de school is. Mijn kind heeft altijd prima gefunctioneerd, nooit wat gehoord. Nu moest ze een Cito-toets doen (de kleuterversie) en een paar opdrachten heeft ze niet goed gedaan terwijl de rest prima was. En het enige waar het nu over gaat, is dat ze niet presteert. Heel irritant. Als dit zo doorgaat, wissel ik van school waar ze wel naar het totaalplaatje kijken. Ik vind het zo overdreven. Goede basis oké, maar ze zit in groep twee. Mag ze ook nog even kind zijn.’

‘Ik ben voorstander van het continurooster. De dagen zijn minder lang voor de kinderen, heel fijn. School is al vermoeiend genoeg. Er is genoeg tijd om de boterham te eten en even buiten te spelen, en de heen-en-weer-tijd bespaar je en hebben ze aan het eind van de dag als tijd waar ze écht iets mee kunnen (iets doen, of lekker uitrusten). Als je werkt en de kinderen moeten op een ‘reguliere’ school tussen de middag dus naar de overblijf, dan is dat best lang. Zeker een school waar bijna iedereen thuis gaat eten en het handjevol overblijvers dan een beetje sneu wordt gevonden. Dat lijkt me dus echt helemaal niks.’ Evelien2010: ‘Het standaardrooster zie ik als erg ouderwets. Uit tijden dat moeders thuis zat te wachten op de kinderen en alle tijd had. Als je naast of tegenover de school woont is het misschien handig, maar woon je wat verder dan is het veel onnodig gedoe. Ik was vroeger alleen maar aan het vliegen. Thuis snel eten. Alles weer aan en op de fiets. Ouders die aan het vliegen zijn. Met slecht weer had je dubbel pech. Het continurooster is meer van deze tijd. Geeft zoveel meer rust voor kinderen. Juist met sport of lessen is het handig dat ze iedere dag op tijd uit zijn. Niet alles hoeft meer op woensdagmiddag. Het geeft meer vrijheid.’

